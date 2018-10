Zemědělci vymýšlí, jak čelit problémům, jako je sucho nebo nedostatek kvalifikovaných lidí. Řešením by mohly být nové technologie, které umožní méně lidem pracovat na větší ploše. V současnosti fungují jen jako pomocník, do budoucna by mohly některé profese zcela nahradit a díky analýze velkého množství dat v reálném čase reagovat na okolní podmínky mnohem pružněji a efektivněji.

Příkladem nových technologií v praxi mohou být drony, tedy malé bezpilotní letouny, které pole nejprve nasnímají pomocí senzorů a následně třeba zalijí jen ty části pole, kde je to reálně potřeba.

Drony a malá letadla mohou na polích hledat i problémy. "Létali jsme v Peru na okraji pouště. Letadla tam dokážou detekovat poruchy zavlažovacího systému," uvedl Petr Lněnička, jednatel firmy Vertical Images, která se mimo jiné zabývá leteckým mapováním a využitím dronů.

180 mld. USD by podle studie Global Market Insights měl dosáhnout do roku 2024 trh s autonomními zemědělskými stroji.

Kromě dronů mohou zemědělcům dodávat data i satelity, které mohou zasílat údaje o jejich polích s přesností až na několik desítek centimetrů. Jejich výhodou je, že jsou výrazně levnější než drony. Naopak nevýhoda je, že nedokážou snímat při zatažené obloze.

Získaná data sama o sobě však nemají žádnou hodnotu, pokud s nimi zemědělci nebudou dále pracovat. Využití dat také komplikuje různorodost systémů. "Narážíme na problém, že zemědělec nemá stroje jedné firmy a ty spolu nekomunikují," uvedl vedoucí katedry zemědělských strojů František Kumhála.