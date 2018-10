Byznys Českých drah může během několika následujících let nabrat zcela nový směr. Společnost, která zaměstnává téměř 24 tisíc lidí a vlastní či má podíl v desítkách dceřiných firem, by se mohla do budoucna výrazně zmenšit.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nedávno představil svůj plán, podle kterého by mohl do společnosti ČD Cargo, která pod hlavičkou Českých drah podniká v nákladní dopravě, vstoupit soukromý investor. Díky jeho penězům by dceřinka získala finance na nové soupravy.

Privatizaci zatím zcela zavrhuje premiér Andrej Babiš (ANO). "Žádná privatizace ČD Cargo, ani částečná, není v plánu," napsal včera na svůj Twitter. Od Ťoka si vyžádal analýzu fungování podniku a výhled hospodaření. Podle toho se bude dál jednat o budoucnosti drah.

Podle nedávno jmenovaného šéfa Českých drah Miroslav Kupce je však transformace Českých drah nutností. V rozhovoru pro HN prozradil, že by nejradši ČD Cargo zcela vyňal ze skupiny Českých drah. "Nevidím příliš logiky v tom, aby České dráhy, jejichž hlavní byznys spočívá v osobní železniční dopravě, dlouhodobě vlastnily nákladního dopravce. Proto si umím představit, že stát úplatně Cargo vyjme z našeho majetku a bude dál sám řešit, co s ním," řekl Kupec. Podle jeho návrhu by se Cargo stalo samostatným podnikem vlastněným státem. Ten by následně přímo rozhodoval, zda do něj nechá vstoupit soukromého investora.

České dráhy by se podle ředitele do budoucna měly zbavit i dalších firem a podílů ve společnostech, které stojí mimo hlavní byznys. Mezi ty patří třeba společnost ČD-Telematika, která vlastní optické kabely podél železnic. Letos na jaře v ní získala téměř třicetiprocentní podíl skupina PPF Petra Kellnera.