Na bitcoinu je pozoruhodná řada věcí. Jedna z méně známých je jeho vznik. Včera od zrodu tohoto fenoménu moderní doby uplynulo přesně deset let. Tehdy Satoshi Nakamoto − neví se, jestli je to on, ona, nebo oni − publikoval vědecký článek s názvem Bitcoin: A Peer To Peer Electronic Cash System.