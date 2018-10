Vězeňská služba čelí velkému nedostatku pracovníků. V celé republice jí chybí nejen stovky strážných, potřebných k hlídání vězňů, ale i civilní zaměstnanci, především lékaři. Loni na jaře se sice zvýšily o deset procent platy příslušníků bezpečnostních složek, tedy i Vězeňské služby, ke znatelnému zvýšení zájmu o práci v resortu to ale nevedlo. Stejně se zvýšily i platy v ostatních ozbrojených složkách, s nimiž se přetahuje o zájemce.

V některých regionech, kde je nejhorší situace, dokonce Vězeňská služba sáhla k neobvykle vysokému náborovému příspěvku až 150 tisíc korun. Na ten má nárok každý, kdo se osvědčí ve zkušební době a podepíše smlouvu na šest let. Na maximální výši dosáhnou ti, kteří přijdou sloužit do Prahy či do jedné z nejtěžších tuzemských věznic ve Valdicích na Jičínsku.