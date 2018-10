Zatímco počet golfových hřišť v Česku od 90. let narůstá, množství registrovaných golfistů se během posledních deseti let usadilo. V minulých třech letech dokonce mírně pokleslo. Tuzemský golf se tak s poměrem 500 hráčů na jedno hřiště − těch máme aktuálně 106 a další se staví − dostal v disciplíně "hráčského komfortu" k premiantům v Evropě. V Mekce tohoto sportu, Velké Británii, připadá na jedno hřiště kolem 1500 golfistů. Boj o hráče v Česku tedy zesiluje, trendy nenasvědčují tomu, že by se jejich množství mělo ještě někdy dramaticky zvýšit.

Tradiční golfové kluby, které jsou současně vlastníky nákladně udržovaných hřišť, často hledají alternativní způsoby, jak dostat nové hráče do svých resortů. Jednou z možností je spolupráce s takzvanými virtuálními kluby. Ty nakupují hráčská green fee s předstihem a ve velkém, čímž získávají slevy a svým členům umožňují hrát výrazně levněji. Proti tomu se bouří golfisté s členstvím v příslušných resortech, kteří potkávají "cizí" hráče platící za hru často o stokoruny méně. Majitelé hřišť proto hledají jiné cesty, jak udržet stávající členy a přitom jim dát něco navíc.

Pět golfových hřišť v Praze a blízkém okolí se nyní dohodlo, že vytvoří pro golfisty nabídku, při které nebude třeba spolupracovat s virtuálními kluby.

Virtuální golfový klub ◼ Jde o klub, který umožňuje hráčům nevázat se pouze na jedno hřiště, kde jsou členy, ale v rámci členského poplatku využít hru na více hřištích, s nimiž se virtuální klub domluví. ◼ Když se cena balíčku více her, které má virtuální klub nasmlouvané, rozpočítá na jedno green fee, vychází zpravidla levněji, než by golfista platil na recepci příslušného hřiště. ◼ V Česku je největším klubem tohoto druhu Český golfový klub. Má v portfoliu asi 40 hřišť zejména v Čechách, ale také například rakouský Haugschlag. ◼ Dalším významným virtuálním klubem je Bestgolf Blue Sky s více než deseti hřišti. 500 golfistů připadá na jedno hřiště v Česku. V tradičních golfových zemích USA a Velké Británii je to kolem 1500. Více golfistů na hřiště než Česko má třeba i Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Německo, Španělsko, Belgie, Francie či Rakousko. 900 korun Na takové sumě začíná cena za jednu hru na 18 jamkách v Praze a okolí pro hráče, kteří si pořídí Prague Golf Card.

Golfové resorty Black Bridge, Loreta Pyšely, Prague City Golf Zbraslav, Mstětice a Beřovice už bude možné navštívit pouze, pokud se golfista domluví napřímo s kluby. Anebo pokud na recepci ukáže kartu pojmenovanou Prague Golf Card. "Podobné regionální karty jsou běžné v Rakousku, v Německu, v rámci alpských golfových resortů nebo v jednotlivých spolkových zemích," říká manažer Loreta Golfu Pyšely, který je iniciátorem nabídky Prague Golf Card. Regionálním kartám podle něj dřív bránila rivalita mezi jednotlivými resorty. Nyní dokázaly najít společnou řeč.

Za 6290 korun v konkrétních časech od pondělí do čtvrtka nebo za 7590 korun od pondělí do neděle získá zájemce možnost jedné hry na každém z pětice hřišť a dalších dvou her dle svého výběru, celkem tedy sedmi her. Produkt bude exkluzivně spravovat společnost TeeTime.