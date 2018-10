Ministerstvo vnitra chce přemístit pobočky České pošty blíže k lidem, například do velkých obchodních center. Šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD) slibuje za zlepšení přístupu ke službám zvýšení plateb od státu, které by mělo pokrýt alespoň desetiprocentní přírůstek k platu zaměstnanců pošty.

Pošta říká, že přesun poboček například do míst, kde lidé denně nakupují, již začal. "Tam, kde je to možné, se pobočky přesouvají do míst s vysokou frekvencí návštěvníků a přizpůsobují svou otevírací dobu," potvrdil mluvčí Ivo Vysoudil. Doplnil, že další formou jsou komerční pošty Partner, externí firmy, které za smluvní odměnu nahrazují především na vesnicích Českou poštu. Jedna taková však funguje i v pražském obchodním centru Šestka. "Pro externí obchodní partnery znamená provozování pošty mimo jiné zvýšení atraktivity jejich nabídky," uvedl Vysoudil.