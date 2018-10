Svou plochou se řadí pražské Obchodní centrum Letňany mezi největší v České republice. Stavělo se na etapy a jeho poslední část byla dokončena v roce 2006. Jenže po 10 letech si nákupní centra říkají o modernizaci. To letňanské otevřelo "v novém" tento měsíc. Vlastník nemovitosti, společnost CBRE Global Investors, investoval do rozsáhlé rekonstrukce téměř půl miliardy korun.

Kompletní modernizací už před pěti lety prošlo i konkurenční OC Černý Most. To se svou novou vizáží a skladbou obchodů pozicí letňanského centra trochu otřáslo. "Někteří nájemci chtěli od nás nejdříve odejít, ale když se loni začalo pracovat na projektu rekonstrukce, většina z nich si to rozmyslela," popisuje Pavel Klimeš, ředitel Obchodního centra Letňany. "My dnes nejsme schopni uspokojit poptávku nově příchozích nájemců," dodává Klimeš, který si nemůže vynachválit návštěvnost centra v prvních dnech od dokončení rekonstrukce.

Momentálně jsou jeho komerční prostory pronajaté asi z 94 procent, v dubnu bude podle Klimešova odhadu obsazené téměř úplně. V centru skončila a už nebyla obnovena nájemní smlouva značkám Zara, Next či Esprit, přicházejí ale nové.

Veškeré stavební úpravy v OC Letňany probíhaly za provozu. Nejnákladnější bylo vytvoření nového vstupu, probourání patra v jedné části budovy, díky němuž do přízemí proniká denní světlo, kompletní výměna dlažeb a nové, modernější logo centra.