Komu vadí vraky aut a odložená vozidla stojící dlouhodobě na jednom místě, má naději, že z ulic českých měst budou mizet o něco rychleji. Příslušné silniční správní úřady mohou získat pravomoc s těmito automobily za určitých podmínek nakládat bez svolení provozovatele.

Poslanci opoziční TOP 09 v novele zákona o pozemních komunikacích navrhují dát vlastníkům silnic, v tomto případě tedy téměř vždy městům, možnost odstranit vůz, který je déle než tři měsíce bez platné technické prohlídky. Pokud by ho majitel do dvou měsíců od úřední výzvy ze silnice neodstranil, na jeho náklady by putoval na odtahové parkoviště. Během půl roku by si pak majitel musel auto vyzvednout, v opačném případě by měla města právo ho prodat nebo sešrotovat.