Končící policejní prezident Tomáš Tuhý nastoupí na českou ambasádu v Bratislavě v polovině listopadu. Už absolvoval všechna potřebná školení. Bude prvním mužem v čele policie, jenž převezme post velvyslance.

O odchodu Tuhého do diplomacie se poprvé psalo v červnu letošního roku, kdy vláda přijala usnesení o tom, že se stane velvyslancem v Bratislavě. Tuhý ovšem končí, aniž by naplnil celou délku služebního poměru, do jara příštího roku. Oficiálně skončí jen tři dny poté, co mu prezident Miloš Zeman přidělil 28. října výložky generálporučíka. Druhou nejvyšší policejní hodnost mu navrhl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).