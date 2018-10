Programátoři z Česka a Slovenska mají ve světě skvělé jméno. Pracují i pro velké firmy jako třeba Facebook, Microsoft nebo Google. Ze start-upů jsou asi nejznámější brněnský vyhledávač letenek Kiwi nebo firma Socialbakers, analyzující sociální sítě.

V Česku a na Slovensku se pravidelně konají i mezinárodní konference s IT tematikou. Příkladem je právě probíhající ReactiveConf, která patří k největším konferencím ve svém zaměření na světě. "Nejsme lokální česká nebo slovenská konference, jsme globální," uvedla organizátorka ReactiveConf Michaela Vlčková. Do budoucna přemýšlí o tom, že by mohly vzniknout odnože i jinde ve světě.