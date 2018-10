Sociologové v Rusku v posledních měsících upozorňují na mimořádný nárůst protestních nálad namířených směrem k vedení země. Podobně tomu bylo naposledy před vypuknutím rozsáhlých protestů na přelomu let 2011 a 2012. Tehdejší vlnu nespokojenosti definitivně pohřbila anexe Krymu o dva roky později. Kremelští politologové nyní přemýšlejí, jak propad popularity prezidenta zastavit. Nové "zahraniční dobrodružství" prý ale nehrozí.

"Problém je, že vysoká autorita prezidenta dává režimu a jeho fungování legitimitu," tvrdí politický poradce Vitalij Škljarov, který v minulosti pracoval pro různé prokremelské projekty. Kreml podle něj dnes horečně zvažuje různé strategie, jak popularitu Vladimira Putina vrátit na původní vysoké hodnoty. Vzhledem k přetrvávajícím sporům se Západem, zejména k sankcím, však nemůže počítat s výrazným ekonomickým růstem.

"Jednou z možností utvrzení Putinovy moci je další geopolitický úspěch typu Krymu," myslí si Škljarov. Problém je ale podle něj v "nedostatku příležitostí". Připojení Donbasu by bylo příliš drahé a přineslo by další sankce, míní Škljarov. Pobaltské státy zase prý většina Rusů nepovažuje za ruské území, tudíž by to nepřineslo vlnu patriotického nadšení jako po anexi Krymu. Jedinou možností je podle něj dobrovolné připojení Běloruska.

Odborníci z poradenské společnosti Minčenko Consulting zase počítají s možností vytvoření nové populistické strany kontrolované Kremlem. Ta by měla vystupovat za sociální práva a proti zkorumpovaným úředníkům. Spekuluje se, že by ji mohla vést poslankyně Natalija Poklonská, jež se proslavila bojem proti promítání filmu Matylda, který zobrazuje románek budoucího cara Mikuláše s baletkou.