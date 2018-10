◼ USA

Trump chce zablokovat získání občanství cizincům

Americký prezident Donald Trump zvažuje zablokovat právní zásadu, kdy se americkými občany automaticky stávají i děti cizinců narozené na území Spojených států. V rozhovoru v pořadu portálu Axios pro televizi HBO Trump řekl, že uplatňování výše zmíněného práva, které zaručuje 14. dodatek americké ústavy, může zastavit exekutivním nařízením, tedy dekretem, takže se obejde bez souhlasu Kongresu USA.

◼ RUSKO

Ruská tajná služba ohlásila likvidaci buňky IS

Ruská tajná služba FSB oznámila, že v autonomním Tatarstánu zlikvidovala buňku teroristické organizace Islámský stát (IS), kterou radikálové řídili ze zahraničí. Při zásahu bylo zadrženo sedm členů skupiny a dalších 11 jejích stoupenců. Podle FSB chystala skupina řadu teroristických útoků po celém území Ruské federace a následně se chtěla zapojit do bojů v Sýrii. V regionu se mimo jiné údajně snažila naverbovat radikalizovanou mládež.

◼ ČESKO

O trafikách pro poslance ODS Rittig prý nic neví

V kauze takzvaných trafik pro poslance ODS přišel k soudu svědčit lobbista Ivo Rittig, který figuruje v části odposlechů pořízených policií. Jeho výpověď však netrvala ani deset minut. Prohlásil, že o věci nic neví, a "absolutně vyloučil", že by ohledně trafik jednal s obžalovanými − tedy s expremiérem Petrem Nečasem (ODS), jeho současnou ženou Janou (dříve Nagyovou) či někdejším náměstkem ministra zemědělství Romanem Bočkem.

◼ ČESKO

Veřejné finance nejsou dlouhodobě udržitelné

Ve své první zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí uvedla Národní rozpočtová rada, že české veřejné finance nejsou i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů dosáhl v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP). To je více, než nyní vykazuje jakákoli země Evropské unie.

◼ ČESKO

Pražský magistrát sloučí dva investiční odbory

Na pražském magistrátu bude opět jeden velký investiční odbor, který vznikne sloučením odborů strategických investic a technické vybavenosti. Rozhodnutí dosluhující rady vychází z auditu, který si magistrát nechal vytvořit a ze kterého chce při reorganizaci úřadu vycházet i budoucí nové vedení Prahy v čele s pirátem Zdeňkem Hřibem. Krok dosluhujícího vedení kritizovali zástupci Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

◼ ČESKO

Neziskovky chtějí zákon o sociálním bydlení

Odbory a neziskové organizace vyzvaly otevřeným dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vypracovala slibovaný zákon o sociálním bydlení. Náhradní investiční program výstavby bytů podle nich problém lidí v bytové nouzi neřeší. Dopis podepsali zástupci Platformy pro sociální bydlení, Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), Armády spásy, Charity ČR, Naděje nebo Sítě aktérů pro domov, která sdružuje azylové domy.

◼ ČESKO

Ondráček nebude zřejmě vydán policii

TOP 09 a STAN budou hlasovat pro vydání poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) k trestnímu stíhání za pomluvu Horáčka, ČSSD dala svým poslancům volné hlasování. Proti bude vedle KSČM, ANO a SPD nově i KDU-ČSL, díky čemuž Ondráček patrně vydán nebude.

◼ Z TWITTERU

Děti nemají být v soudních sporech, které se jich týkají, jen "objekty ochrany" nebo pasivní pozorovatelé. Justice je musí přiměřeně informovat a vysvětlovat jim situaci, a to zvláště tehdy, když rodiče stojí na opačných stranách sporu.

@usoud_official

Ústavní soud se zabýval rozhodnutím o nahrazení souhlasu matky s přeočkováním jedenáctileté dívky, která byla ve střídavé péči rodičů. Otec souhlasil s přeočkováním, matka nikoli.

"

Umělecký cíl souvisí i s rozvojem lidské bytosti ve svobodě žít nahý.

Rafael Sandoval

Mluvčí společenství nudistů Otro Cuento (Jiný příběh) k tomu, že muzeum v kolumbijském Medellínu otevřelo výstavu malíře Pedra Nela Gómeze, jenž vytvořil také mnoho aktů, speciálně pro návštěvníky bez oblečení.

◼ ČESKO

Spolana je opět v čele žebříčku znečišťovatelů

Spolana Neratovice v roce 2017 podle ekologické organizace Arnika počtvrté nejvíce znečišťovala prostředí. Výrobce kaprolaktamu (surovina pro polyamidová vlákna outdoorového oblečení) vypouští rakovinotvorné a mutagenní látky. Druhé místo obsadil jihlavský Kronospan, následují elektrárny v Počeradech, Prunéřově a Tušimicích.

◼ ČESKO

Hodnota práce zdarma rostla o stamiliony

Dobrovolníci v Česku odpracovali podle čerstvých údajů statistického úřadu v roce 2016 celkem 46,13 milionu hodin a zdarma odvedli práci za 6,41 miliardy korun. Proti roku 2015 tak lidé v neziskových organizacích věnovali dobrovolnicky prospěšné činnosti téměř o milion hodin víc. Hodnota práce byla vyšší zhruba o půl miliardy.

◼ Z TWITTERU

Vyhlášení deklarace slovenského národa, známé pod označením Martinská deklarace, jejíž 100. výročí si připomínáme, je mimořádným činem v našich národních dějinách.

@MonikaFlaBenova

slovenská europoslankyně Monika Flašíková Beňová k úterním slovenským oslavám 100 let vzniku Československa

◼ KUBA

Biskupové v ústavě nechtějí komunismus

Konference katolických biskupů Kuby odmítla návrh nové ústavy, která opět zakotvuje vedoucí úlohu komunistické strany, naopak nově umožní homosexuální sňatky. Biskupové by chtěli zákaz trestu smrti a zákaz interrupcí. Nová ústava uznává soukromé vlastnictví, ale socialismus v zemi považuje za nezrušitelný.

◼ ČESKO

Okamura žádá sankce vůči Saúdské Arábii

Poslanecká sněmovna v příštím týdnu na návrh hnutí SPD Tomia Okamury projedná možnost sankcí vůči Saúdské Arábii v souvislosti se smrtí opozičního novináře Džamála Chášukdžího. Okamura a předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) požadovali po vzoru Německa zastavení vývozu zbraní do této země. Saúdská Arábie patří mezi největší dovozce vojenského materiálu z Česka.

◼ RUSKO

Další potíže Admirála Kuzněcova: potopený dok

V Murmansku se potopil plovoucí dok, z nějž právě vyplouvala opravovaná jediná ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov. Loni u břehů Sýrie budila při nasazení posměch oblaky černého kouře z komínu a kritiku kvůli ztrátě dvou letadel při přistání. Za potopení doku může výpadek elektřiny a následný nekontrolovaný příliv vody. Čtyři pracovníci loděnic byli vyloveni z vody s omrzlinami, pátý se pohřešuje.

◼ ČESKO

Myslivci útočí na vlky

Českomoravská myslivecká jednota vidí asi 50 vlků na českém území jako škodnou, která se nebojí, protože nesmí být jako chráněný druh střílena. V Česku vlci útočili na ovce, v Německu i na krávy a koně.

◼ KANADA

Yukonské ledovce tají příliš rychle, krajina strádá

Ledovce v Pohoří svatého Eliáše, které z kanadského teritoria Yukon zasahuje i do Britské Kolumbie a na americkou Aljašku, tají rychleji, než se vzhledem ke globálnímu oteplování čekalo. Vědci varují před dalekosáhlými změnami v regionu, kde se nachází řada míst ze světového dědictví UNESCO. Tání zvedá mořskou hladinu, odklání vodu z řek a jezer, zabraňuje migraci ryb a vyvolává prachové bouře.

"

Jsem zklamaná postoji vedení v mnoha zemích, zejména pak v USA.

Hatice Cengizová

Snoubenka zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na akci k uctění jeho památky v Londýně.

◼ NĚMECKO

Začal soud s největším masovým vrahem SRN

V Oldenburgu na severozápadě Německa začal další soud se zřejmě největším masovým vrahem v dějinách spolkové republiky. Ošetřovatel Niels Högel čelí obžalobě z vraždy nejméně 100 pacientů ve věku 34 až 96 let a k vině se přiznal. Pomocí léků ovlivňujících činnost srdce pacienty přiváděl do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti.

◼ ŠPANĚLSKO

Nezávislost Katalánska si přeje jen třetina obyvatel

Pouze třetina Katalánců se domnívá, že by se katalánská separatistická vláda měla snažit o nezávislost tohoto autonomního regionu. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění. Asi 56 procent Katalánců si naopak myslí, že jejich vláda by se měla snažit dojednat s Madridem lepší autonomní status. Pouze 34,8 procenta dotazovaných si myslí, že se má regionální vláda snažit o nezávislost Katalánska.

◼ Z TWITTERU

Musím se zastat Andreje Babiše. Oproti jiným podnikatelům či sportovcům neutekl do daňového ráje, ale těch 0 Kč z příjmu 90 milionů ročně platí v ČR.

@SemSuchar

Petr Němec, advokát.

◼ ČESKO

Horáček obviněný z korupce zůstává ve vazbě

Severočeský podnikatel Tomáš Horáček, který spolu s dalšími lidmi čelí obvinění v kauze údajných manipulací s nemocničními zakázkami, zatím zůstane ve vazbě. Rozhodl tak Obvodní soud pro Prahu 5, sdělil státní zástupce Zdeněk Matula. Horáček je jediný z obviněných, který je nyní stíhán vazebně, bývalá ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská byla z vazby propuštěna koncem září.

◼ ČÍNA

Čína chce zrušit zákaz obchodu s tygry a nosorožci

Čínská vláda oznámila, že hodlá zrušit 25 let starý zákaz a povolit v "lékařském výzkumu nebo v léčitelství" využívání tygřích kostí a rohů nosorožců. Vládní prohlášení neuvádí žádný důvod pro zvrácení zákazu. Úřady budou údajně obchod s částmi těl ohrožených zvířecích druhů "kontrolovat". V roce 1993 Čína v zájmu ochrany tygrů a nosorožců zakázala distribuci údajně léčivých částí těl těchto zvířat v rámci snahy ochránit mizející zvířecí druhy.

◼ NĚMECKO

Soud nařídil propuštění exšéfa Audi z vazby

Mnichovský soud nařídil propuštění bývalého šéfa německé automobilky Audi Ruperta Stadlera z vyšetřovací vazby, která na něj byla uvalena v červnu v souvislosti s aférou kolem manipulací s měřením emisí naftových vozů. Stadler bude muset složit nespecifikovanou kauci a zdržet se kontaktů s osobami důležitými pro vyšetřování. Stadler se v polovině června stal nejvyšším vedoucím představitelem koncernu Volkswagen, který byl kvůli emisnímu skandálu zatčen.

◼ USA

Severní Mariany kvůli tajfunu odložily volby

Severní Mariany v Tichém oceánu, které jsou nezačleněným územím Spojených států, kvůli nedávnému řádění tajfunu Yutu o týden odložily volby, vypsané v USA na 6. listopadu. Oznámil to severomarianský guvernér Ralph Torres. Odklad neovlivní rozložení sil mezi republikány a demokraty v americkém Kongresu, neboť Severní Mariany disponují ve Sněmovně reprezentantů USA pouze jedním delegátem bez hlasovacích práv.

◼ POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovny vybraly letos na pojistném 97 miliard

Český pojistný trh letos zrychlil růst. Pojišťovny vybraly za tři čtvrtletí na pojistném 97,4 miliardy korun, což je meziročně o 4,5 procenta více. Životní pojištění stouplo o 1,1 procenta, neživotní pojištění o 6,3 procenta, uvedla Česká asociace pojišťoven, která sdružuje pojišťovny s 97procentním podílem na trhu. Loni trh vzrostl o 3,8 procenta na 122,9 miliardy korun.

◼ POTRAVINÁŘSTVÍ

Produkce masa v Česku rostla hlavně díky hovězímu

Produkce masa v Česku v letošním třetím čtvrtletí meziročně stoupla o dvě procenta na 109 363 tun. Podle údajů Českého statistického úřadu rostla hlavně u hovězího (o 8,3 procenta na 17 225 tun), zvýšila se také u drůbežího (o 2,1 procenta na 41 283 tun), naopak u vepřového mírně klesla (o 0,1 procenta na 50 792 tun). Ceny, za které chovatelé prodávali jatečná zvířata, meziročně klesly, u prasat skoro o pětinu.

◼ PRŮMYSL

Gigant GE vykázal rekordní čtvrtletní ztrátu

Americký průmyslový konglomerát General Electric (GE) vykázal ve třetím čtvrtletí rekordní čistou ztrátu 22,8 miliardy dolarů. Na vině je odpis v elektrárenské divizi, toto odvětví v rámci GE prodělalo v uplynulém kvartálu 631 milionů dolarů. Firma také uvedla, že svou jadernou divizi rozdělí na dvě části a dividendu sníží na pouhý jeden cent na akcii − díky tomu chce ušetřit 3,9 miliardy dolarů ročně.

◼ NÁPOJE

Zisk Coca-Coly stoupl téměř o třetinu

Největší světový výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola zvýšil ve třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně zhruba o 30 procent na 1,88 miliardy dolarů. Firma těžila ze silné poptávky po dietních nápojích a její výsledky překonaly očekávání analytiků. Čtvrtletní tržby meziročně klesly o devět procent na 8,25 miliardy dolarů, a to zejména kvůli prodeji části stáčíren nápojů.

◼ AUTA

Fiat Chrysler v USA řeší emise. Propadl se mu čistý zisk

Čistý zisk italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles se ve třetím čtvrtletí propadl téměř o 40 procent na 564 milionů eur. Zaúčtovala mimořádné náklady 700 milionů eur na případné platby kvůli obvinění z manipulací s emisemi, kterému čelí v USA. Provozní zisk se zlepšil o 13 procent na 1,2 miliardy eur. Firma také slíbila, že využije příjem z prodeje divize Magneti Marelli k vyplacení dvou miliard eur na mimořádných dividendách.

◼ MALOOBCHOD

Češi loni v Decathlonu utratili 2,5 miliardy

Prodejce sportovních potřeb Decathlon v Česku loni zvýšil tržby o 42 procent na 2,5 miliardy korun. Zisk společnosti se zdvojnásobil na 107 milionů korun, uvedla firma ve své výroční zprávě. Francouzský řetězec v Česku působí od roku 2011. Nyní má u nás 14 obchodů. Prodává většinou sportovní zboží vlastních značek.

◼ ELEKTRONIKA

Sony se daří zejména díky herní divizi

Japonský elektronický a zábavní gigant Sony zvýšil ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 32 procent na 173 miliard jenů (zhruba 35 miliard korun). Provozní zisk meziročně vzrostl o 17 procent na 239,5 miliardy jenů, v herní divizi (firma vyrábí konzole PlayStation) stoupl dokonce téměř o dvě třetiny. Odhad celoročního provozního zisku firma zvýšila o 30 procent na rekordních 870 miliard jenů.

◼ ROPNÝ PRŮMYSL

BP vykázala nejvyšší zisk za pět let

Britská ropná společnost BP ve třetím čtvrtletí vykázala díky růstu cen ropy největší čistý zisk za pět let − 3,8 miliardy dolarů. Výsledky podtrhují výrazný posun v BP za uplynulý rok, neboť se už prakticky zotavila z katastrofy plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu v roce 2010. Vyhlídky BP jsou přitom příznivé díky akvizici amerického podniku BHP Billiton, který se zabývá těžbou ropy z břidlic.

"

Z obnovitelných zdrojů můžeme mít během 10−15 let stejně elektřiny jako z jádra, ale šestkrát levněji.

Štěpán Chalupa

předseda Komory obnovitelných zdrojů energie ve výzvě ministerstvu průmyslu a obchodu

◼ DOPRAVA

V MHD po celém Česku chybějí stovky řidičů

Městským dopravním podnikům v Česku chybějí stovky řidičů. Nejhorší situace je kvůli přísným podmínkám posuzování zdravotní a odborné způsobilosti u řidičů tramvají a trolejbusů. Řekl to výkonný ředitel Svazu dopravních podniků ČR Antonín Macháček. Ministerstvo dopravy nyní připravuje novelu vyhlášky, která by měla zmírnit podmínky posouzení zdravotní způsobilosti řidičů drážních vozidel.

◼ HERNÍ PRŮMYSL

Čtvrtletní zisk Nintenda je na osmiletém maximu

Japonský výrobce herních konzolí a videoher Nintendo zvýšil ve druhém finančním čtvrtletí (červenec−září) provozní zisk o 30 procent na 30,9 miliardy jenů (přes šest miliard Kč), což je nejvyšší kvartální suma za osm let. Společnost těžila především z nárůstu prodeje her pro konzoli Nintendo Switch. Zisk ale nedosáhl na předpovědi analytiků, kteří očekávali 36,6 miliardy jenů.

◼ Z TWITTERU

Opravdu si vláda myslí, že lidé jezdí starými auty z rozmaru? Pokud je za to chce zdanit a nechápe, že prostě nemají na nové, připomíná Marii Antoinettu, která se divila, že když lid nemá chleba, proč si nekoupí koláče.

@makupka

Martin Kupka, poslanec za ODS a starosta Líbeznic

◼ MINCE

ČNB ukončila výměnu výročních dvacetikorun

Česká národní banka včera ukončila výměnu výročních dvacetikorun s portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše, vydaných ke 100. výročí vzniku Československa. Výměnu ČNB zahájila minulý týden ve středu a po všechny dny ji doprovázely fronty před pobočkami. Od každé mince vydala banka 200 tisíc kusů, limit jsou tři kusy od každého vzoru na osobu.