Ve sněmovně začíná zuřit kulturní válka. Na pořad jednání přichází návrh, aby homosexuální páry mohly uzavírat manželství. Vláda ho podporuje, ale přijetí není jisté. Poslanecké kluby budou mít volné hlasování a ve všech, s výjimkou pirátů, najdeme zákonodárce, kteří jsou zásadně proti.

Věcný důvod, proč manželství homosexuálů neumožnit, přitom neexistuje. Klasický argument, že zavedení manželství pro gaye a lesby "ohrozí tradiční rodinu", je naprosto dutý. Jeho absurditu nejlépe vystihuje známý kreslený vtip − ve dveřích bytu stojí mladík žmoulající čepici a vyvalenému chlápkovi v pantoflích říká: "Dobrý den, já jsem homosexuál a přišel jsem zničit vaši tradiční rodinu!" Každý, kdo není úplně zabedněný, přece vidí, že rodiny dnes ohrožuje úplně něco jiného než homosexuálové: domácí násilí, alkoholismus, chudoba, exekuce, neschopnost státu usnadnit sladění pracovního a rodinného života, kult individualismu a tak dále. Říkat, že manželství homosexuálních párů ohrozí tradiční rodiny, je podobné jako tvrdit, že když si soused koupí stejné auto, jako máte vy, zadře se vám motor nebo prasknou gumy.

Pak je tu další oblíbený argument odpůrců: sňatky mají být homosexuálům zapovězeny, protože smyslem manželství je produkce dětí. Jenže ouha − existuje i spousta heterosexuálních párů, které děti mít buď nemohou, nebo nechtějí. A nikdo jim v uzavírání manželství nebrání. Kdyby zastánci argumentu "manželství homosexuálům ne, protože nebudou mít vlastní děti" byli konzistentní, museli by u heterosexuálních párů při sňatku vyžadovat potvrzení o plodnosti a písemný závazek, že se budou o potomstvo aktivně pokoušet. Jinak smůla. Pokud vám to připadá jako totalitní nonsens, máte pravdu. Je to úplně stejné jako bránit v manželství homosexuálům.