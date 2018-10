Zaplaceno máte? Otázka, s níž sociální pracovníci obcházejí nájemníky asi stovky nově opravených městských bytů v Ostravě. Zastupitelé do nich nastěhovali chudé lidi z ubytoven, některé i přímo z ulice. Chtějí jim pomoci zbavit se dluhů, získat společenské návyky, najít si práci a bydlení si udržet. V jednom z bytů žije šestačtyřicetiletá paní Chudinská se dvěma syny.

"Kdybych nedostala bydlení od města, musela bych zůstat na ubytovně. Bylo to stísněné, kluci tam neměli internet. Špatně se jim učilo do školy. Oblečení jsem jim prala v ruce a všecko dělala jen na vařiči, ten nám co půl roku odešel," vzpomíná. V třípokojovém bytě, za který platí zhruba sedm tisíc měsíčně i s energiemi, žije od loňského prosince. Levné bydlení rodina dostala od města díky projektu, se kterým Ostrava letos v říjnu vyhrála prestižní soutěž RegioStars Awards o nejlepší nápady financované z evropských fondů. Od roku 2008 ji každoročně vyhlašuje Evropská komise. Do pěti kategorií se letos přihlásilo celkem 102 projektů z 25 zemí, Česká republika uspěla poprvé.

V tuzemsku je oblíbenou disciplínou Evropskou unii kritizovat, jenže členství přináší výhody, díky kterým Češi bohatnou. Podíl českého HDP na obyvatele se dnes pohybuje okolo 90 procent evropského průměru. Za 14 let členství v EU jde o pětinový nárůst. Statistiky Evropské komise ukazují, že téměř polovinu veřejných investic, jako jsou například stavby silnic, výzkumných center či rekonstrukce škol, by si česká vláda nemohla dovolit bez peněz z evropských strukturálních fondů − tedy dotací, v Česku spojovaných s korupcí, plýtváním a křivením trhu.

Jak vyplývá z nedávné studie Úřadu vlády, s přispěním evropských dotací Česká republika mezi roky 2007 a 2016 financovala projekty za 928 miliard eur. Bez evropských peněz by vůbec nevznikly − z dotací se platilo 80 procent nákladů. Tyto projekty přitom za zmíněné období představovaly v průměru 2,21 procenta celkového ročního HDP.

Nabízí se však otázka, zda unijní peníze země investovala tak, aby ekonomický růst udržela i v příštích letech, až se příjem z evropského rozpočtu zmenší. "Injekce z evropských fondů pro nás byla a je veliká. Přínos těchto peněz by ale mohl být daleko větší. Měli bychom se více zaměřit na projekty, které budou dlouhodobě generovat návratnost," upozorňuje Petr Zahradník, ekonomický analytik České spořitelny, který se evropským dotacím věnuje.

½ Česko zatím zvládlo rozdělit něco přes polovinu peněz od Evropské unie přidělených na roky 2014–2020. 5. místo v regionu patří Česku, pokud jde o rychlost čerpání. Před námi je Maďarsko, Slovinsko, Polsko a Bulharsko, za námi Chorvatsko, Rumunsko a Slovensko.

Česko musí vědět, co chce

Po roce 2020 klesne podíl dotací pro Česko asi o čtvrtinu. S penězi tedy budeme muset hospodařit lépe než dnes. Podle Zahradníka vláda mnohdy investuje pod tlakem a snaží se peníze za každou cenu vyčerpat. Chybí ale dlouhodobý plán a projekty na sebe nenavazují. "Priority se mění s každou novou politickou reprezentací," říká analytik. Rodí se tak neudržitelné nápady, které po vyschnutí dotací buď zkrachují, nebo zatíží státní rozpočet.

Na tento problém narážejí i sociální byty v Ostravě, které uspěly v evropské soutěži. Komise hodnotí, jak správci evropských peněz využívají dotace k řešení problémů konkrétního regionu. V Ostravě chtějí snížit počet lidí závislých na sociálních dávkách a bojovat s bezdomovectvím. Za dotaci 15 milionů korun opravili staré byty a najali zaměstnance, kteří dohlížejí jak na nájemníky, tak na sousedské vztahy. Zastupitelé předpokládají, že díky zázemí a pomoci sociálních pracovníků se životní situace lidí zlepší, což pomůže i ekonomice města.

V Ostravě žije podle odhadů asi deset tisíc lidí, kteří o bydlení přišli nebo jim jeho ztráta hrozí. Úřad práce loni jenom na bydlení vyplatil více než miliardu korun. Další problém je chudoba mezi obyvateli. Ve městě je 15 vyloučených lokalit, kde žije šest a půl tisíce lidí. Podle serveru Mapa exekucí má exekuci 37 tisíc tamních obyvatel. Průměrný počet exekucí na osobu je ve městě 6,4.

Náměstek pro sociální věci a zdravotnictví Michal Mariánek říká, že dluhy jsou často tak vysoké, že je lidé za současných zákonných podmínek splatit nedokážou. "Podpora v bydlení je levnější a efektivnější, než když zasahujeme až při jeho ztrátě. Abychom problémům s hrazením nájmu a energií předešli, mají domácnosti preventivní podporu sociálních pracovníků," vysvětluje. Jak dodává, už nyní je vidět, že kvalita života jednotlivců i rodin díky projektu stoupá.