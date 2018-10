Amalgámové plomby, které dnes mají pacienti jako jediné zdarma, dělají zubaři neradi. Od pojišťoven totiž dostávají jen část peněz, které je tato plomba skutečně stojí.

Od příštího roku by se to mělo změnit. Pojišťovny vyhověly návrhu České stomatologické komory a zubařům budou proplácet téměř dvojnásobek toho co dnes. Konkrétně 495 korun oproti stávajícím 290 korunám.

"Současná výše úhrady této výplně byla dlouhodobě obtížně obhajitelná a pro lékaře těžko udržitelná," potvrzuje ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. Navýšení plateb za amalgámy bude zdravotní pojišťovny stát zhruba dvě miliardy korun navíc.

Od příštího roku už přitom zubaři budou smět používat pouze takzvaný dózovaný amalgám. Ručně míchaná směs stříbra a rtuti už bude zakázaná, a to i pro dospělé pacienty.