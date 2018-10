Na ministerstvu průmyslu se připravuje materiál, který určí vývoj tuzemské energetiky na dalších 12 let dopředu. Česko musí do konce roku do Bruselu poslat své plány, jak chce přispět k evropským cílům na ochranu klimatu. České vyjednávače ale v Bruselu čeká ještě hodně práce.

"Plán už získává pevné kontury, do konce roku bychom ho chtěli představit na vládě," řekl HN náměstek ministryně průmyslu René Neděla, který má takzvaný národní klimaticko-energetický plán na starosti. Následovat bude jeho zpracování Evropskou komisí a vyjednávání o závazcích, které za sebe ta která země navrhuje.