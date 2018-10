Česká republika patří se Slovenskem, Polskem a Rumunskem k nejrychleji rostoucím e-commerce trhům v Evropě. Co je ale táhne nahoru a jaké jsou největší příležitosti pro obchodníky? Na to nejlépe odpoví pohled do aktuálních reálných statistik plateb. Z nich plynou jasné trendy, které budou v budoucnu dál sílit.