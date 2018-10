Nedávno jsem odpovídal na dotaz jedné ekonomické redaktorky, který se týkal toho, zda bude i za 20 let existovat ještě jako naše národní měna česká koruna, nebo ji konečně vystřídá euro, případně některá ze současných kryptoměn. K tomu doplňuji, že slavíme 100 let od vzniku Československa, ale koruna jako měna existuje ještě o 26 let déle. Odpověděl jsem, že Česko podle mne přistoupí k evropské měně, jež ale v té době bude existovat ve velké míře pouze jako elektronická.