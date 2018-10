Bezhotovostní budoucnost je snem snad všech bankéřů a berního úřadu. Všechny peněžní transakce budou mít digitální stopu. Pakliže by se zpracování plateb v platební infrastruktuře posunulo na úroveň zpracování jednotlivých položek, a to i včetně DPH, může vzniknout duplicita k EET. V ten moment bychom mohli začít uvažovat o tom, jestli by bylo možné některou z těchto infrastruktur racionalizovat.