Uchovávají se v peněženkách a slouží jako prostředek směny. Nejde však o papírové ani kovové peníze. Kryptoměny existují pouze ve virtuálním světě čísel a algoritmů. Přesto jsou podle mnohých zastánců bližší hotovosti nežli bezhotovostním částkám na účtech. Při placení digitálními měnami totiž není zapotřebí třetí strany, která by platbu zprostředkovala. O vše se postará decentralizovaná síť tisíců takzvaných těžařů. Ti propůjčují výpočetní výkon svých procesorů k tomu, aby síť fungovala. Potvrzují transakce a za to jsou odměňováni určitým obnosem kryptoměny, kterou takto "těží".

Ve výsledku tedy platba bitcoinem probíhá jako předání z ruky do ruky. Mnohé kryptoměny si proto slovo cash přibraly i do názvu − například bitcoin cash nebo dash (z anglického digital cash). Zásadním rozdílem mezi fyzickou a digitální platbou je uložení transakcí v balíčku dat, takzvaném bloku. Tyto bloky se na sebe následně řetězí do databáze zvané blockchain, v níž je uchována informace o všech minulých platbách. Je to nutné, aby nedocházelo k podvodům. Díky block­chainu nelze zaplatit z jedné digitální peněženky dvěma lidem současně. Systém rozpozná, že peníze byly už jednou odeslány.

A právě od technologie blockchain si mnozí slibují, že lidstvo a především internetové prostředí posune opět o krok dál. "Je to historická inovace, která zásadně promění svět, jak ho známe," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Sainu Nannat, šéf londýnské společnosti BlockchainExpert, který dnes vystoupí na pátém ročníku konference HN Cashless Future o bezhotovostní společnosti a byznysu.

Sainu Nannat Je blockchainový nadšenec a CEO společnosti BlockchainExpert London. Sainu Nannat (vpravo) je známým konzultantem, pomáhal několika organizacím rozvíjet jejich blockchainovou strategii. Vyvinul mnoho softwarových produktů a navrhl několik obchodních a procesních modelů pro technologické společnosti. Byl součástí týmu firmy Cybrosys Technologies, který navrhl mimo jiné software proti praní špinavých peněz.

HN: V čem je tato technologie tak revoluční?

Přináší důvěru. Blockchain nahrazuje třetí stranu v transakcích a dohodách tím, že do systému vnáší možnost důvěřovat si přímo, což nikdy v minulosti nebylo možné. Banky, vlády, právní systémy a většina třetích stran existuje jen proto, že si lidé nevěří. Třetí strany ověřují transakce a dohody a tento proces je velmi nákladný.

HN: Byl tu blockchain už před bitcoinem?

Ano i ne. Existovalo několik decentralizovaných sítí, které do jisté míry řešily problém s možným výpadkem, plynoucím z poruchy na jednom centrálním místě. Ale bitcoin jako první přišel s blockchainem, který do sítě zavedl důvěru.

HN: Je tato databáze stále pevně propojena s kryptoměnami, nebo už si našla své využití i mimo svět digitálních peněz?

Existují dva druhy kryptoměn. První jsou vyvinuty za účelem používání jako běžné peníze − to je bitcoin, litecoin a podobně. Druhou kategorií jsou kryptoměny, které nesou hodnotu v rámci určitého projektu. Aby mohl blockchain běžet hladce, potřebuje uvnitř systému takovéto nositele hodnoty, které zajišťují, že transakce a další aktivity probíhají tak, jak mají. Protože neexistuje třetí strana, která by transakce ověřovala, uživatelé, kteří zajišťují funkčnost sítě, musí dostávat za tuto činnost odměnu.

HN: Když za vámi přijde zákazník a zeptá se, co mu může blockchain přinést, jak odpovídáte?

Záleží na mnoha faktorech. Tato technologie je dnes víc humbuk než realita. Každý se snaží s její pomocí něco pro svůj byznys udělat. Víc než 60 procent poptávek, které dostáváme, jsou od lidí, kteří vůbec této technologii nerozumí. Takže naší primární prací jsou konzultace a právě zjišťování toho, jak může být pro byznys zákazníků blockchain relevantní. Zkoumáme trh a poskytujeme jim zprávy o aktuálních novinkách a změnách v odvětví.

Zrodil se s kryptoměnami, ale mohl by je přerůst Blockchain je technologií decentralizované databáze, která je neoddělitelně spjata s kryptoměnami. Vznikl v roce 2009 spolu s bitcoinem a je považován za jednu z nejinovativnějších technologií dneška, která by mohla proměnit řadu oborů od bankovnictví po reality. Některé instituce v čele s bankami nebo státy představily i alternativní blockchainy, které jsou více centralizované a uzavřenější než originální blockchain. To kritizují zastánci decentralizace, kteří tvrdí, že v tomto případě nejde o blockchain. Banky však považují určitou kontrolu nad transakcemi za zásadní.

HN: Na vašem webu uvádíte, že se hodně věnujete primárním nabídkám mincí (ICO). Mohl byste stručně vysvětlit, o co jde?

ICO jsou novým trendem, který umožňuje zafinancovat projekty s použitím kryptoměn. Vývojář může publikovat dokument, ve kterém popisuje svůj nápad, a následně nabídne investorům, aby se stali vlastníky podílů na této platformě. Podíly se rozdělí do malých částí známých jako tokeny, což jsou de facto kryptoměny. Podle toho, kolik jich člověk vlastní, se odvíjí i jeho podíl na podnikání. Celý proces může být vyřízen za použití kryptoměn a bez pomoci klasické měny nebo tradičních finančních systémů. Nezná hranice zemí, je do jisté míry pro úřady anonymní. I proto se mnohé státy jako například USA snaží vnést do této oblasti jasná pravidla.

HN: Které trhy podle vás blockchain nejvíce promění?

Už poměrně významně působí na finančnictví. To bude pokračovat, pokud se mu do cesty nepostaví přílišné regulatorní překážky ze strany států.

Další oblastí, kterou by mohl blockchain brzy ovlivnit, jsou dodavatelské řetězce. Může zamezit falšování nebo jiným podvodům v procesu dodávky a zajistit kompletní vystopovatelnost produktů. V současnosti už existují také alternativy pro všechny sociální sítě, které získávají spoustu příznivců.

HN: Jaké?

Je tu například Steemit na blogování nebo DTube, který je alternativou pro YouTube. Vznikající projekty, jako například Everipedia, náhrada za Wikipedii, by mohly umožnit dostupnost služeb i v zemích, které mají k internetu omezený přístup.