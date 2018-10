Založit si u loterijní firmy on-line účet je snadné − tedy alespoň po technické stránce. Dokončení registrace nového hráče však znesnadňují pravidla vyplývající ze zákona o hazardních hrách a opatření proti praní špinavých peněz, které hazardní společnosti tlačí k silnějšímu ověření identity nového klienta. Komplikace je to třeba u kurzových sázek. V praxi to znamená, že většině hráčů nakonec nezbude nic jiného než dojít na jednu z provozoven a nechat si tam ověřit svou totožnost. To některé z nich odrazuje.

"Na trhu chybělo řešení, které by umožnilo snadně a bezpečně ověřit totožnost on-line," vysvětloval před časem HN Václav Friedmann, šéf komunikace Sazky. Letos v červnu se však našel způsob, jak mohou zájemci o sázení ověřit svou identitu, aniž by se zvedli od svého počítače. Poté, co hráč detailně vyplní všechny potřebné údaje, stačí, aby se skrze webové stránky Sazky přihlásil do svého internetového bankovnictví a povolil, aby banka směla poskytnout loterijní společnosti informace o jeho osobě. Povinnost ověřit totožnost klienta se tím daří splnit. Při založení osobního účtu musela banka identitu klienta již důkladně ověřit, a Sazce (či jiné společnosti) tak tuto znalost v podstatě předává. Internetové bankovnictví tímto způsobem hraje roli jakési virtuální občanky.

Ne všechny banky to však dnes již umí. Sazka v současnosti ověření identity umožňuje skrze účty u České spořitelny, Monety Money Bank a Air Bank, v době uzávěrky se připravovalo spuštění této možnosti u Equa bank. "Další banky se chystají na připojení na začátku roku 2019," vysvětluje Friedmann.

Od června, kdy Sazka službu spustila, se již tímto způsobem identifikovalo 16 tisíc klientů. A možnost ověřit identitu prostřednictvím bankovního účtu začaly využívat i další organizace. Firmy Tipsport a Synot to umožňují klientům České spořitelny.