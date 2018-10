◼ USA

USA chtějí poslat k mexické hranici až tisíce vojáků

Spojené státy by mohly vyslat k mexické hranici až několik tisíc vojáků v souvislosti s karavanou migrantů mířící Mexikem na sever. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký činitel. Washington původně hovořil nejvýše o tisícovce. Vyslání jednotek slíbil prezident Donald Trump, který během vrcholící kampaně před kongresovými volbami zdůrazňuje nutnost tvrdého přístupu k imigrantům.

◼ SVĚT

Více než 90 procent dětí dýchá znečištěný vzduch

Více než 90 procent dětí ve světě dýchá zamořený vzduch. Uvedla to ve své zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO). Kvůli znečištění ovzduší umírá ročně předčasně sedm milionů lidí, z toho asi 600 tisíc dětí mladších 15 let. Jedná se zejména o lidi v chudších zemích. Příčinou cca 13 procent úmrtí dětí mladších pěti let byl v roce 2016 zápal plic, který je tak častějším zabijákem než třeba nakažlivé choroby.

◼ ČESKO

Podpis koaliční smlouvy v Brně se posune

Podpis smlouvy o koalici na brněnské radnici se opět odsouvá. Smlouva mezi ODS, KDU-ČSL, piráty a ČSSD měla být podepsána tuto středu, nyní bude dnem podpisu asi čtvrtek. Řekl to předseda brněnské ODS Robert Kerndl. Podpis se posouvá kvůli hlasování pirátů o koaliční smlouvě, řekl náměstek primátora a lídr KDU-ČSL Petr Hladík.

◼ SVĚT

Největší výrobci obalů se zavázali zakročit proti plastům

Největší světoví výrobci obalů, jakož i zvučná jména ve výrobě spotřebního zboží se zavázali odstranit ze své výroby plasty na jedno použití a zbytečné plasty a produkci inovovat tak, aby veškerý obalový materiál mohl být recyklován. Signatáři nového globálního závazku v oblasti hospodaření s plasty jsou podle serveru GreenBiz zodpovědní za 20 procent plastových obalů vyráběných ve světě.

◼ ČESKO

Údajné ovlivňování voleb v Moldavě rozhodne soud

Ústecký krajský soud nerozhodl o údajném ovlivňování voleb v obci Moldava a jednání odročil na 6. listopad. V případu jde o to, že dvě z trojice kandidujících hnutí šířila před volbami informace, že se do obce poslední týden před říjnovými komunálními volbami přihlásilo k trvalému pobytu nezvykle mnoho lidí. Údajně tak chtěla poškodit konkurenční stranu. Podnět na zneplatnění voleb podala Iveta Boudišová za Pro Moldavu a Nové Město.

◼ ČESKO/USA

StB vedla svazek o Trumpovi a jeho rodině

Současný americký prezident Donald Trump byl v minulosti předmětem zájmu československé komunistické Státní bezpečnosti (StB). Cílem StB bylo zjistit vazby Trumpovy rodiny na vládní a mocenské kruhy ve Spojených státech. StB měla od informátorů k dispozici údaje o Trumpově rodině, podnikatelské činnosti či ambici stát se prezidentem. Uvedl to týdeník Respekt, který informace získal ve spolupráci s britským listem The Guardian.

◼ Z TWITTERU

Ředitel BIS Michal Koudelka si velice váží toho, že byl již druhou vládou navržen na povýšení do generálské hodnosti. Rozhodnutí prezidenta republiky ponechá bez komentáře.

@bis.cz

Bezpečnostní informační služba se vyjádřila k tomu, že prezident Miloš Zeman v neděli opět nejmenoval do generálských hodností ředitele BIS Michala Koudelku. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že mu Zeman povýšení přislíbil.

◼ ČESKO

Novým ředitelem FN Ostrava je Vávra

Novým ředitelem spory zmítané Fakultní nemocnice Ostrava je od pondělka chirurg a dosavadní náměstek ředitele pro vědu a výzkum Petr Vávra. Dočasným vedením nemocnice ho pověřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Rozhodl se tak minulý týden po rezignaci ředitele Evžena Machytky.

"

Jde o největší možnou výstavu Titaniku na světě. Exponáty pak půjdou do dražby.

Martin Zvoníček

Pořadatel putovní expozice stovek věcí, které byly vytaženy z vraku Titaniku, probíhající ode dneška do března 2019 na brněnském výstavišti.

◼ ČESKO

Praha chce proměnit místa pro taxi na dobíječky

Pražský magistrát se chystá zrušit některá stanoviště pro vozy taxislužby a přemění je na místa dobíjecích stanic pro sdílené elektromobily. Vyplývá to z dokumentu, který dnes projednají pražští radní. Která místa pro taxíky z mapy města zmizí, určí analýza městské společnosti Operátor ICT. Hlavní město chce vypsat dvě zakázky na vytvoření městského systému sdílených elektromobilů.

◼ ČESKO

Čech vyhrál v pokeru druhou nejvyšší českou výhru

V přepočtu 67,8 milionu korun vyhrál v neděli v pokeru na evropském turnaji v Rozvadově na Tachovsku Čech Martin Kabrhel. Je to podle pořadatelů akce druhá nejvyšší česká výhra po 98 milionech, které v roce 2011 získal Martin Staszko na turnaji v Las Vegas. Kabrhel ale nynějším vítězstvím překonal Staszka na první příčce českého žebříčku celkových turnajových výher. Oznámil to mluvčí kasina King's Resort Rozvadov Jaroslav Holý.

◼ Z TWITTERU

Visací zámek − Traktor 2018. Legendární Visáči chtějí také přispět k oslavám 100 let republiky. Klip se zemědělskou tematikou, o likvidaci drobných zemědělců i samotného životního prostředí je aktuálnější než kdy jindy.

@Martin_C_Rehor

Martin Cerveza Řehoř, fanoušek punkové kapely Visací zámek, která natočila klip k pětatřicet let staré písni Traktor. Jeho zveřejněním chce přispět k oslavám 100 let republiky.

◼ ČESKO

Cenu za propagaci vědy dostal Jaroslav Petr

Premiér Andrej Babiš udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací profesorovi Jaroslavu Petrovi. Laureátem se stal za biologické a zemědělské vědy. Petr vědu popularizuje od počátku 90. let. Propagaci a popularizaci vědy se věnuje či věnoval v Českém rozhlasu, Lidových novinách, Respektu, Medical Tribune nebo ve Vesmíru.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Chášukdží chtěl informovat o chemických zbraních

Zavražděný novinář Džamál Chášukdží chtěl zveřejnit informace o tom, že Saúdská Arábie v Jemenu použila chemické zbraně. Británie navíc věděla již tři týdny před Chášukdžího vraždou, že se Rijád chystal novináře unést. Informoval o tom britský nedělník Sunday Express. Příkaz Chášukdžího unést podle zpravodajských zdrojů nepřišel přímo od saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána. Zároveň ale není zřejmé, zda o plánu věděl.

◼ EKVÁDOR

První soukromá rezervace bude na Galapágách

Na odlehlém ekvádorském souostroví Galapágy v Tichém oceánu vznikne první soukromá přírodní rezervace. Aktivisté na ochranu přírody vybrali na koupi pozemku o rozloze zhruba 230 hektarů ve sbírce 1,75 milionu dolarů. Krajinu na souostroví tím chtějí uchránit před výstavbou turistických středisek. Koupě pozemku na nejvýchodnějším ostrově Galapág San Cristóbalu, kam v roce 1835 zamířil i přírodopisec Charles Darwin, se uskuteční tento týden.

◼ TUNISKO

Sebevražedný útok v Tunisu zranil devět lidí

Při sebevražedném útoku v centru tuniské metropole Tunisu bylo včera zraněno nejméně devět lidí. Nálož odpálila žena, která je jedinou obětí útoku. Třicetiletá atentátnice zvolila jako místo útoku třídu Habíba Burgiby, která prochází centrem města. Podle tuniské agentury TAP výbuch vyvolal značnou paniku. Nálože explodovaly v blízkosti policejní hlídky, mezi zraněnými je proto kromě jednoho civilisty i osm policistů.

◼ USA

Názory východu a západu EU nejsou jednotné

Ač je železná opona, která dlouho rozdělovala Evropu, dávno minulostí, hranice mezi východní a západní Evropou, pokud jde o toleranci vůči muslimům či homosexuálům, je stále patrná. Uvádí to ve včera zveřejněném průzkumu americký institut Pew Research Center. Ve srovnání se západní Evropou by se výrazně méně obyvatel středoevropských a východoevropských zemí EU smířilo s přijetím muslima do rodiny.

"

Nemůžeme nadále koketovat se socialismem, komunismem, populismem a extrémní levicí.

Jair Bolsonaro

Krajně pravicový politik bude od ledna novým prezidentem Brazílie. Vyhrál nedělní druhé kolo voleb.

◼ ŠVÉDSKO

Osm týdnů po volbách Švédsko stále nemá vládu

Vůdce švédských sociálních demokratů a odcházející premiér Stefan Löfven včera oznámil, že se mu nepodařilo sestavit novou vládu. Možnost zformovat kabinet dostal po zářijových volbách také předseda Umírněné koaliční strany Ulf Kristersson, jehož strana stojí v čele středopravé aliance. Jeho jednání však rovněž ztroskotala. Podle agentury Reuters tak vzrostla pravděpodobnost, že se ve Švédsku budou konat nové volby.

◼ MAĎARSKO

Do vyšetřování vraždy Kuciaka se zapojili Maďaři

Zbraň, kterou byla v únoru spáchána nájemná vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, obstaral patrně Maďar. ­Napsal to včera maďarský server Hvg.hu s odvoláním na evropský policejní dokument. Slovenská policie proto podle serveru do vyšetřování vraždy zapojila i maďarské úřady. V Maďarsku už byly na různých místech provedeny domovní prohlídky.

◼ POLSKO

Poláci na poslední chvíli schvalují volno k oslavě státu

Dva týdny zbývají do polských oslav století vyhlášení republiky a Poláci žijí v nejistotě, zda dostanou díky výročí mimořádný den volna navíc. Polští vládní poslanci na poslední chvíli přichystali návrh zákona, díky němuž se pondělí 12. listopadu stane volným dnem. Obě parlamentní komory se však nedokázaly shodnout na jeho přesné podobě a pochybnosti o narychlo vyhlášeném svátku má i prezident Andrzej Duda. Podle polských médií je přesto reálné, že volný pondělek vypsat stihnou.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

United hostil chlapce vysvobozené z jeskyně

Jako ty nejvýznamnější hosty o víkendu přivítal anglický fotbalový klub Manchester United mládežnický tým z Thajska, jehož členové byli v létě dva týdny uvězněni v zaplavené jeskyni. Chlapce v sobotu přijal trenér United José Mourinho, v neděli pak přihlíželi vítězství "Rudých ďáblů" 2:1 nad Evertonem. Kromě Mourinha se 12 thajských chlapců setkalo s hráčem Paulem Pogbou nebo s bývalou hvězdou United Erikem Cantonou.

◼ RUSKO

Pod vlajkou IS podle Moskvy bojuje asi 5000 Rusů

V řadách teroristické organizace Islámský stát (IS) působí v zahraničí zhruba pět tisíc Rusů. Na konferenci o boji proti antisemitismu, rasismu a xenofobii to včera řekl zástupce ruského ministerstva vnitra Vladimir Makarov. Moskva jejich pohyb a případný návrat do vlasti podle něj sleduje. Rusko vede od roku 2015 na podporu prezidenta Bašára Asada vojenské tažení v Sýrii. Do řad radikálů z IS v této zemi odjíždějí ruští občané z převážně islámského Kavkazu.

◼ JAPONSKO

Princezna Ajako si vzala neurozeného ženicha

Osmadvacetiletá japonská princezna Ajako se včera provdala za neurozeného muže. Svatbou s 32letým zaměstnancem přepravní společnosti Keiem Morijou princezna přišla o šlechtický titul a císařská rodina se tak dál zmenšila. Členové japonského císařského dvora si již nejméně po tři generace smějí svobodně vybrat, s kým vstoupí do manželského svazku. Japonská císařská rodina má v současnosti pouze čtyři mužské dědice trůnu.

◼ BULHARSKO

V Bulharsku řeší korupci s prodejem občanství

V Bulharsku začalo vyšetřování rozsáhlé korupční aféry, která se týká obchodování s občanstvím této balkánské země. Do aféry jsou zapleteni i státní úředníci, kteří jsou podezřelí, že pomáhali s nezákonným poskytnutím velkého množství pasů neunijním cizincům, hlavně z Ukrajiny, Moldavska a Makedonie. Ti pak mohli vycestovat do EU a pobývat v ní. Získání falešného potvrzení původu v Bulharsku stálo pět tisíc eur (asi 130 tisíc Kč).

◼ BANKOVNICTVÍ

Posílením pozice v Asii zvedla HSBC zisky

Bance HSBC Holdings stoupl ve třetím čtvrtletí zisk před zdaněním o 28 procent na 5,9 miliardy USD (133,7 miliardy Kč). Podpořily to nižší náklady a posílení na hlavním, asijském trhu. Výsledky překonaly průměrné odhady analytiků, kteří čekali zisk 5,6 miliardy USD. Příjmy stouply meziročně o 6,3 procenta na 13,8 miliardy USD. Předtím banka těžila ze širší restrukturalizace.

◼ MALOOBCHOD

S firmami z e-commerce sílí potenciál českého trhu

Největší potenciál pro fúze a akvizice v tuzemsku je podle analýzy poradenské společnosti BDO v maloobchodu. Český maloobchod se řadí mezi šest nejrychleji rostoucích trhů mezi zeměmi EU. V posledních měsících dochází k uzavírání kamenných poboček obchodů, ale silně roste ekonomika a s rozvojem e-commerce vstupuje na maloobchodní trh řada nových subjektů.

◼ KRYPTOMĚNY

Korejci ovládaná firma koupila Bitstamp

Internetovou burzu Bitstamp, jednu z nejvýznamnějších platforem pro obchodování s virtuálními měnami, převzala investiční společnost se sídlem v Belgii NXMH. Jde o evropskou pobočku jihokorejské NXC. Hodnota obchodu nebyla oznámena. V roce 2016 byla Bitstamp ohodnocena na 60 milionů dolarů (1,37 miliardy Kč), má denní obrat 100 milionů dolarů.

◼ KURZY MĚN

Jüan je vůči dolaru na desetiletém minimu

Čínská měna jüan klesla včera vůči dolaru na nejnižší hodnotu za deset let a přiblížila se politicky citlivé úrovni sedmi jüanů za dolar. Na slabý jüan si Washington stěžuje kvůli obrovskému obchodnímu deficitu s Čínou. Ministerstvo financí USA odmítlo Čínu označit za manipulátora s měnou, i když vývoj pozorně sleduje. Jüan je kontrolován státem, ale tlačí na něj i trh.

"

Na poslední chvíli nechává nákup dárku jen necelých sedm procent žen. U mužů je to skoro každý pátý.

Luděk Čermán

Obchodní ředitel Essoxu k průzku­mu, z nějž také vyplynulo, že 70 procent lidí chce utratit za Vánoce maximálně 10 tisíc korun.

◼ LOGISTIKA

Korea chce napodobit Singapur či Švýcarsko

Severní Korea zkoumá rozsáhlý plán stát se regionálním přepravním centrem. Částečně je inspirován úspěchem Singapuru a Švýcarska, které mají podle ekonoma tamní vlády Ri Ki-songa málo zdrojů a malé území, ale využily své geografické umístění jako největší výhodu. KLDR chce nejprve využít železnice vedoucí z jihu země přes Sibiř.

◼ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Navzdory dotacím je vozový park ČD stále starý

Více než třetina vlaků Českých drah slouží přes 30 let, přestože ČD získaly v letech 2008 až 2018 na obnovu vlaků 4,6 miliardy korun z evropských i státních peněz. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu struktura vozového parku neodpovídá stávajícím ani budoucím požadavkům. Podle ČD je stáří vozů ovlivněno nulovou obnovou v letech 1990 až 2008.

◼ Z TWITTERU

Volal klient, že má 18 exekucí a chtěl by oddlužení. Odkázal jsem ho na advokátní kancelář Wolf Theiss s tím, že já to za 4000 Kč neumím, ale exministr Pelikán to jistě zvládne.

@SemSuchar

Advokát se specializací na sporové právo v občanském právu a mediátor v obchodních i civilních sporech Petr Němec ironizuje k novému zákonu o insolvenci podíl Roberta Pelikána, jenž je nyní ve Wolf Theiss zaměstnán.

◼ BANKOVNICTVÍ

Po internetu kolují data hacknutá ze Sberbank

Ze Sberbank kontrolované ruským státem unikla jména a elektronické adresy zhruba 421 tisíc zaměstnanců. Má to pravděpodobně na svědomí někdo ze současných nebo minulých pracovníků. Banka tvrdí, že informace zveřejněné na internetu nepředstavují ohrožení pro její automatizované systémy ani pro klienty.

"

V poptávce po dušičkovém a halloweenském sortimentu by v Globusu zřejmě zvítězil Halloween.

Rita Gabrielová

Mluvčí obchodního řetězce. Zkušenosti dalších českých obchodníků jsou stejné.

◼ TECHNOLOGIE

Bratislava předčí Prahu v e-komunikaci

Praha zaostává v inovacích. Lépe je na tom i Bratislava, více osob tam přes internet komunikuje s veřejnými institucemi, je tam i vyšší zaměstnanost ve vyspělých výrobních odvětvích. Podle komise EU "Regional Innovation Scoreboard" dosahuje Praha v inovacích 99 procent evropského průměru. Bratislavský kraj 104,1 procenta.

◼ ENERGETIKA

Češi nechtějí zvyšování záloh za elektřinu

V Česku přibývá stížností lidí, kterým bez legitimního důvodu dodavatelé zvyšují pravidelné měsíční zálohové platby za energie. Energetický regulační úřad jich eviduje asi tisíc, je ale pravděpodobné, že řada dalších lidí ERÚ záležitost nenahlásila, nebo je řeší s obchodníkem. Úřad také zjistil, že se vyskytují i zálohy podezřele nízké.

◼ OBCHODNÍ ŘETĚZCE

Alza měla ve svátek proti zákazu opět otevřeno

Několik velkých obchodů bylo 28. října i přes zákaz prodeje o svátcích otevřeno. Podle České obchodní inspekce zákaz opět porušil i e-shop Alza.cz, který za to již platil statisícové pokuty. Alza.cz se hájí tím, že v době státních svátků má otevřeno jen za účelem výdeje zboží a kupní smlouvy zákazníci neuzavírají na místě, ale přes internet.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Z Bruselu do Česka se ani včera nelétalo

Stávka pracovníků společnosti Aviapartner, kteří se starají o odbavování zavazadel na bruselském letišti, s novým týdnem pokračovala, protože se nepodařilo uzavřít dohodu mezi odbory a vedením. V pondělí bylo zrušeno 130 z celkových 630 spojů, včetně linek do Prahy.