Když Němci prohráli v roce 1918 světovou válku, v rámci mírových dohod získalo Československo kus německého území − a s ním i přístup k Severnímu moři. Část přístavu v Hamburku Česku dokonce patří, dva další získali prvorepublikoví politici na 99 let do pronájmu.

Dodatkům k Versailleské smlouvě z roku 1929 se teď blíží konec platnosti a Česko řeší, co s těmito oblastmi dál. Jednou z možností, o kterou stojí česká i německá strana, je vyměnit přístavy za jiné území. Pokud se výměnu podaří dojednat, Češi na ní vydělají.

Největší německý přístav se za posledních 100 let značně rozrostl a na českých přístavech, kdysi umístěných na okraji města, chtějí Hamburčané stavět. Vzniknout by tu měla nová čtvrť Grasbrook a s ní tři tísíce bytů a tisíce metrů čtverečních kancelářských prostor. Proto Němci uvítali návrh na výměnu dvou pronajatých území za jiné.

Česko by za dva přístavy v pronájmu získalo jeden nový s větší rozlohou a lepší přístupností pro námořní lodě. Proto teď na českém ministerstvu zahraničí začali s přípravou mezinárodní smlouvy, která by měla výměnu zaštítit. "Mezinárodní smlouva Česku poskytne právní jistotu pro budoucí investice do nových území," vysvětluje mluvčí resortu Michal Bucháček.