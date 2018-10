Debata o rozpočtu na příští rok, který vláda minulý týden předložila sněmovně, ukázala, že jak ČSSD, tak KSČM hodlají prosazovat svoje zájmy a svést o ně souboj s nejsilnější vládní stranou − hnutím ANO. Sociální demokraté tak činí coby koaliční partner, komunisté zase jako strana, o jejíž podporu se menšinová vláda ve sněmovně opírá. Vycítili tak příležitost prosadit "svoje věci".

Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka bude soubojů s hnutím ANO celá řada. "Prokáže se to už ve středu, kdy se bude projednávat zrušení karenční doby," řekl Hamáček. Přestože je zrušení třídenní lhůty, po kterou nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy v případě nemoci, v programovém prohlášení vlády ANO a ČSSD, někteří poslanci hnutí ANO jsou proti.

Při projednávání změny zákona na sněmovním hospodářském výboru dávalo hnutí ANO přednost variantě, podle níž by nemocní dostali první tři dny 30 procent platu. "Podobná debata nás čeká u každého zákona, pro nás je klíčové také například zálohované výživné," dodal Hamáček. To se snažila prosadit už minulá vláda, nyní je na stole dohoda ANO a ČSSD, že by zálohované výživné mohlo platit od roku 2020.