Když byl premiér Andrej Babiš na závěr debaty s prezidentem Milošem Zemanem v ČT tázán, co by udělal, kdyby mohl změnit jedinou věc v Česku, odpověděl, že by zavedl většinový volební systém. Je to dobrý nápad? Inu, jak pro koho. Pro Babiše zcela určitě, pro ostatní politické aktéry už méně. A pro českou demokracii − škoda mluvit.

Postupně: nadšení Andreje Babiše pro většinový systém se nelze divit. V posledních sněmovních volbách bylo jeho ANO první na pásce ve všech krajích i okresech. Pokud by se volby 2017 konaly v jednokolovém většinovém systému, mohli bychom mít Poslaneckou sněmovnu složenou jen z kandidátů ANO. Je to samozřejmě zjednodušení, protože v takovém systému by jednak vzrostla role osobností, kterými hnutí ANO zrovna neoplývá, a jednak by záleželo také na tom, jak by se zachovala Babišova konkurence. Pokud by postupovala koordinovaně, měl by to premiér o dost těžší. Ale na Babišem preferovanou jednobarevnou vládu by to ve většinovém jednokolovém systému stačilo určitě. Hle, zhmotněný premiérův sen − všechno by se dalo řídit z jednoho telefonu.

A teď v čem spočívají rizika. Není úplná náhoda, že volební systém, jaký by si Babiš představoval, funguje v rámci Evropy jen ve Velké Británii (plus v Bělorusku a Abcházii, ale tyto země snad jako zdroj inspirace opravdu nebrat). Důvod, proč v zemích EU dominuje ve volbách do dolních komor parlamentu poměrný systém, je prostý: kromě zájmu na tom, aby bylo mocensky reprezentováno co nejvíce lidí, je to ostražitost, aby se k moci nemohla relativně snadno dostat populistická, antisystémová, či rovnou extrémní formace. Což je riziko, které je třeba mít na zřeteli i u nás.