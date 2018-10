Vojákům, kteří nasadili své životy za republiku, udělil prezident Miloš Zeman vyznamenání v den stého výročí vzniku Československa. Nejprve in memoriam vyznamenal Kamila Beneše, Martina Marcina a Patrika Štěpánka, kteří v srpnu zahynuli v Afghánistánu. "Co zbude z jejich památky, pokud podlehneme zbabělosti?" ptal se Zeman a za největšího nepřítele lidstva označil terorismus.

Nejvyšším Řádem bílého lva prezident ocenil prvorepublikové generály Josefa Bílého, Stanislava Čečka a Karla Husárka. Stejné pocty se dostalo také někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi, gymnastovi a bojovníku proti nacismu Janu Gajdošovi a Karlu Lánskému, který v srpnu 1968 navzdory okupantům pokračoval ve vysílání rozhlasu.

Přehled vyznamenaných osobností Prezident Miloš Zeman vyznamenal 41 osobností. Nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, udělil šesti lidem. Řád bílého lva ★ Josef Bílý, generál a velitel odbojové skupiny

★ Stanislav Čeček, generál a legio­nář

★ Jan Gajdoš, gymnasta a bojovník proti nacismu

★ Karel Husárek, generál a legio­nář

★ Karel Lánský, účastník protiokupačního vysílání Československého rozhlasu v roce 1968

★ Antonín Švehla, předseda tří československých vlád Medaile za hrdinství (v boji) ★ Kamil Beneš,

★ Martin Marcin,

★ Patrik Štěpánek,

vojáci, kteří zahynuli na misi v Afghánistánu Medaile za hrdinství (záchrana života) ★ Darina Nešporová, učitelka Řád T. G. Masaryka ★ Rajko Doleček, lékař

★ Martin Filipec, vědec a lékař Medaile za zásluhy ★ Erik Best, novinář, spisovatel

★ Petr Čech, fotbalista

★ Michal David, zpěvák, skladatel

★ Jan Fencl, exministr zemědělství

★ Milan Fiľo, podnikatel, mecenáš

★ Ondřej Hejma, zpěvák, skladatel

★ Ivanka Kohoutová, ředitelka školy

★ Karel Kolomazník, vědec, pedagog

★ Jiří Krampol, herec, bavič

★ Pavol Krúpa, finančník, podnikatel

★ Petra Kvitová, tenistka

★ Ester Ledecká, snowboardistka, lyžařka

★ Jana Lorencová, politička, novinářka

★ Michal Macháček, spisovatel, historik

★ Michal Majtán, prognostik

★ Miloš Pešek, lékař, vědec, pedagog

★ Vadim Petrov, skladatel, pedagog

★ Lenka Procházková, spisovatelka

★ Zdeněk Souček, spisovatel, pedagog

★ Jaroslav Strnad, podnikatel

★ Helena Suková, tenistka

★ Milan Syruček, spisovatel

★ Karel Sýs, spisovatel

★ Radek Štěpánek, tenista

★ Miloš Velemínský, lékař, vědec, pedagog

★ Václav Větvička, botanik, spisovatel

★ Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu

★ Ivan Vyskočil, herec

★ Zdeněk Zbořil, politolog, historik, pedagog

Zeman ve svém projevu označil za velký problém ekonomickou kriminalitu a uvedl, že se rozhodl vyznamenat osobnosti, které s ní bojují. Vyznamenání převzala někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nebo slovenský podnikatel Pavol Krúpa.

Prezident ocenil například také sportovce Petra Čecha, Petru Kvitovou či Ester Ledeckou, v oblasti kultury byli vyznamenáni třeba zpěváci Michal David a Ondřej Hejma či herci Jiří Krampol a Ivan Vyskočil.

Kromě nich si medaili Za zásluhy, konkrétně za statečnost "v boji s netolerantní ideologií", převzala Ivanka Kohoutová: ředitelka střední školy se v minulosti vymezila proti muslimské studentce, která chtěla ve škole nosit hidžáb.

Také letos na slavnostním ceremoniálu chyběla řada významných osobností. Někdo nepřišel, protože nesouhlasí se stylem Zemanovy politiky, jiní ani nedostali pozvání. Do druhé skupiny patří někteří rektoři vysokých škol, kteří prezidenta dlouhodobě kritizují za to, že na slavnostní ceremoniál nezve své názorové odpůrce, či bývalý premiér a první předseda Senátu Petr Pithart. "Tento prezident mě nikdy nepozval, komentovat to nebudu," napsal HN.

Sněmovna dokonce kvůli selektivnímu přístupu Hradu k pozvaným hostům minulý týden sepsala na protest dopis prezidentské kanceláři. Bez protestů se neobešlo ani sobotní slavnostní znovuotevření Národního muzea. Mezi hosty seděl historik a publicista Jakub Jareš, který během Zemanova projevu zvolal "hanba prezidentovi". Dle svých slov cítil potřebu upozornit na nedůstojné chování prezidenta, který prý dlouhodobě pošlapává základní principy demokratického státu.

Sám Zeman se pak v neděli postaral o nemilé překvapení pro premiéra Andreje Babiše, když znovu odmítl navzdory doporučení vlády povýšit do hodnosti generála šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Babiš přitom ještě minulý týden tvrdil, že mu jeho jmenování Zeman přislíbil. BIS se k situaci stroze vyjádřila na sociálních sítích s tím, že Koudelka si váží postoje vlády a rozhodnutí prezidenta komentovat nebude. Podobný osud jako Koudelku potkal i velitele pozemních sil Petra Procházku. Ani jeho Zeman navzdory doporučení vlády nejmenoval. Vyšší generálskou hodnost v neděli dostalo celkem deset mužů z armády, policie a Vojenského zpravodajství.

Sté výročí vzniku Československa v neděli dopoledne připomněla pietní akce u památníku na pražském Vítkově. Kromě prezidentů a premiérů Česka i Slovenska se jí zúčastnili zástupci armády a veteráni. Vrcholem oslav pak byla vojenská přehlídka na Evropské třídě, kterou sledovalo až 40 tisíc diváků. Nad Prahou také proletěly dva gripeny, kvůli špatnému počasí je ale diváci neviděli.

Kromě českých a slovenských státníků na čestné tribuně seděl i americký ministr obrany James Mattis, který během návštěvy Česka vyjádřil smutek nad tím, že v Afghánistánu letos padli čtyři čeští vojáci.

