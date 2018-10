Znělo to nevinně, jenže je to výstraha. Během otevírání opraveného Národního muzea vyzval prezident Miloš Zeman novou politickou reprezentaci Prahy, aby "konečně našla odvahu preferovat moderní soudobé architekty, kteří Prahu obohatí na další staletí tak, jako to dokázali tvůrci Národního muzea".

O tom, že česká metropole potřebuje po letech půstu výrazný architektonický počin, není sporu. Stejně tak je ale zřejmé, že rodící se koalice pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu bude muset od prvních dnů přednostně hasit horší průšvihy, než je zrovna absence krásných novostaveb. Hroutí se estakáda severojižní magistrály u stanice metra Vltavská. Padají mosty Libeňský a Hlávkův, stovka dalších mostních objektů je v dezolátním stavu. Nehýbe se příprava trasy metra D, nestaví se byty, stárne městská infrastruktura, není územní plán. Šéf Prahy sobě Jan Čižinský sice prozíravě předem připravuje Pražany, že je čekají čtyři roky bolestivých uzavírek, od Zemana teď ale přišlo varování pro tým příštího pirátského primátora Zdeňka Hřiba: Hrad hodlá "pražskokavárníky" v čele metropole plísnit za neviditelné výsledky. Za stagnaci města. Tedy si je vychutnat za to samé, co oni léta vyčítali bývalým radničním matadorům z ODS a ČSSD.

Ustojí to koalice, která se tak urputně dohadovala právě o nejviditelnější post primátora? Nepodlehnou piráti, jimž by úspěch v Praze pomohl pevně zakotvit v celostátní politice, vábení developerů? Vždyť podporou jejich investic by se mohli snadno a rychle zapsat do tváře města. Nevypuknou mezi radními hádky, kdo to brzdí či kdo jen honí politické body? Navíc tu leží další miny, které mohou koalici při úkroku kohokoli stranou roztrhat. Stačí si vzpomenout, jak opoziční ODS i šéf ANO Andrej Babiš mazali po volbách Čižinskému med kolem úst.

Každopádně nové odpovědné vedení Prahy nemůže metropoli ihned měnit ve smyslu "zkrášlovat". Při rekonstrukci domu se fasáda natírá až nakonec. Netrpělivost může všechno zhatit, což jistě dobře ví i Zeman.

