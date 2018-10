Na základních a středních školách chybí podle odhadů Učitelské platformy pět tisíc učitelů a každý rok odejde dalších 2700. Navíc odchází i učitelé z pedagogických fakult, takže nemá kdo učit budoucí učitele. Řada vyučujících je přestárlá (a to učí i důchodci), odchází celá jedna generace učitelů z tzv. silných ročníků, narozených v 50. letech minulého století.

Naopak do škol přichází nová populační vlna. Absolventi vysokých škol pedagogického směru to podle odborníků nezachrání. Až 50 procent "čerstvých" učitelů jde totiž mimo obor. Dnešní nástupní plat neláká. Otázkou je, nakolik − a hlavně jak rychle − se může situace změnit, pokud ministerstvo školství skutečně dodrží svůj slib, že učitelé mají v roce 2021 brát v průměru 46 tisíc korun, tedy 150 procent průměrné mzdy v Česku.

Alarmující situaci s nedostatkem učitelů má alespoň částečně vyřešit návrh zákona o pedagogických pracovnících, který by do škol dostal odborníky z praxe. Těm by nově dal na doučení pedagogiky tři roky. Týká se to odborných škol. Idea je, že vysloužilý řemeslník se nebude dál mořit v dílně, případně pokládáním dlaždic, ale bude předávat svoje zkušenosti a znalosti další generaci. Možná to na chvíli pomůže, nicméně problém s výukou a nedostatkem učitelů to nevyřeší. Protože nejde jen o odborníky a jen o střední školy.

Kromě výuky jazyků patří mezi nedostatkové profese učitelé matematiky, fyziky i programování, a to na všech typech škol, nejen na těch odborných. Lze to pochopit, jde o obory, které jsou aktuálně velmi dobře placené. Tedy všude mimo oblast školství. Do školy bez odborné pedagogické průpravy ovšem tak jako tak nesmí.

Co si asi pomyslí jaderný fyzik, když nedostane možnost učit na gymnáziu, protože nemá pedagogickou nadstavbu?