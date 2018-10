Bývalý horník Václav Smutný si kvůli obnově bytu půjčil přes sto tisíc korun. Po čase přestal splácení půjčky zvládat, i kvůli zálibě v hracích automatech. "Převážně jsem prohrával. Splácet jsem se ale snažil, žádal jsem banky o sjednocení dluhů, o prodloužení doby splatnosti, ale nevyhověly mi," říká muž, který je dnes v penzi. Aby dluh zaplatil, půjčoval si znovu. Úřady teď proti němu vedou sedm exekucí, celkových 229 tisíc splácí z důchodu 17 tisíc korun. Netuší, jestli vůbec zvládne do konce života peníze uhradit.

Lidem, jako je on, mají pomoci nová pravidla oddlužení, která v pátek schválili poslanci. Podle nich bude moci člověk do oddlužení vstoupit, pokud prokáže, že může každý měsíc zaplatit odměnu insolvenčnímu správci (zhruba 1089 korun) a stejnou částku poslat věřitelům. Za pět let by to znamenalo necelých 65 tisíc korun.

I nadále budou lidé během pěti let muset splatit alespoň 30 procent dluhů. O těch, kteří to nezvládnou, ale každý měsíc zaplatí více než dva tisíce korun, rozhodne nakonec soud. Pokud soudce na základě informací insolvenčního správce uzná, že se dlužník snažil zaplatit maximum svých závazků, může mu zbytek odpustit. Člověk, jehož situace se během insolvence zlepší, by ale měl platit věřitelům víc než jen minimální částku.

Přibude také kratší, tříletá verze oddlužení. Využít ji budou moci lidé, kteří za tu dobu splatí minimálně 60 procent dluhu, nebo důchodci a invalidé. Zákon teď dostanou ke schválení senátoři a prezident Miloš Zeman.