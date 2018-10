Když minulý týden vláda odsouhlasila převod 2,5 miliardy korun z podniku Lesy České republiky do státního rozpočtu, bylo to pravděpodobně na dlouhou dobu poslední takové rozhodnutí. Státní firma bojuje s kůrovcovou kalamitou a není vyloučeno, že si v příštím roce bude muset vzít úvěr na provoz. Vyschne tak zdroj peněz, který jen za posledních pět let poslal do republikových financí téměř třicet miliard korun.

Lesy nejsou jedinou firmou s klesajícími příjmy. Premiér Andrej Babiš přitom opakovaně prohlašoval, že řízení státních firem a podniků, které státu odvádějí dividendy, je jednou z jeho priorit.

Hospodářské noviny proto připravily analýzu, kolik reálně firmy typu Lesy ČR, ČEZ a další státu odvádějí. Podle ní v letošním roce přiteklo do rozpočtu ze státních firem nejméně za posledních pět let. Zatímco za rok 2015 stát získal 24,3 miliardy, letos to bylo už jen 15,4 miliardy korun.

Státem kontrolované firmy se dělí do dvou základních skupin. V první jsou dvě desítky tzv. státních podniků, spadajících pod jednotlivá ministerstva. Patří sem třeba Česká pošta, Budějovický Budvar, těžební společnost Diamo, zmiňované Lesy ČR, distribuční společnost ČEPS, jednotlivá povodí řek nebo firma LOM Praha, která se zaměřuje na opravy a modernizaci vojenských i civilních vrtulníků a letadel.

Druhou skupinu tvoří akciové společnosti s většinovým podílem státu. Zde dominují ČEZ, v němž stát ovládá necelých 70 procent, Český Aeroholding (od října Letiště Praha) a ropné firmy Čepro a Mero ČR, jež ovládá plně.