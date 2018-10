Spotřebitelé v evropských zemích, zdejší nevyjímaje, si zvykli číst na kalhotách, košilích, tričkách a dalších oděvních součástkách nápis "Made in China". Západní firmy tam i do dalších asijských zemí s levnou pracovní silou během uplynulých dvou tří desetiletí přemístily masovou výrobu. Ale nyní začínají vážně uvažovat o tom, že alespoň její část vrátí zpět do Evropy.

Obyčejné džínsy ušité v Turecku vyjdou výrobce o tři procenta levněji než v Číně, kde výrazně stouply mzdy. V současné době jsou 1,6krát vyšší než v Turecku, kdežto v roce 2005 představovaly jen pouhou pětinu, uvádí studie, kterou poradenská společnost McKinsey připravila ve spolupráci s experty z německých Cách.

Nejde ale zdaleka jen o mzdy. Do nákladů se musí započítat také přeprava lodí (z Číny trvá asi měsíc), pojistné a clo, což představuje osm až dvanáct procent nákladů. Naproti tomu kamion přepraví náklad z Turecka do západní Evropy za dva až šest dnů.