Možná spolupráce tří subjektů − TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí − pro volby do Evropského parlamentu v květnu příštího roku dostává konkrétnější obrysy. Podle informací HN se kvůli tomu sešli minulý týden ve Štrasburku zástupci všech tří uskupení. Hnutí STAN, které k vytvoření volební koalice veřejně vyzvalo na celostátním sjezdu na začátku října, na této schůzce předložilo memorandum, o kterém budou strany samostatně jednat. Dokument, který mají HN k dispozici, navrhuje programové priority i personální obsazení případné společné kandidátky.

O spolupráci, o které se neformálně jedná už minimálně od loňského podzimu, má kromě STAN zájem také TOP 09, jehož členové společný postup veřejně podpořili.

KDU-ČSL stále váhá, ačkoliv by jí podle návrhu spolupráce nejspíše připadl post lídra společné kandidátky. "Já jsem na té schůzce nebyl a odmítám průběžné skóre komentovat," řekl HN předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "My jsme se rozhodli, že kampaň budeme připravovat sami, protože žádná konkrétní výzva ke spolupráci nebyla. Odmítám to řešit mediálně," dodal lidovecký předseda, kterému se ­nelíbila ani veřejně vyhlášená výzva starostů. Jasno by jeho strana měla mít do 14. listopadu.