V samostatné zemi navázali sportovci na to, co provozovali už za monarchie, říká Marek Waic, historik československé, české a německé tělovýchovy. V době vzniku Československa byl sport už v mnohém takový, jak ho známe dnes. Všichni se museli otáčet, aby na svou činnost sehnali peníze, jednotlivci i instituce se mezi sebou hašteřili, publikum i sdělovací prostředky měly rády populární sportovce, sledovaly se jejich výkony i kauzy. Co již zmizelo, byla paralelní existence českých a německých klubů či svazů. Skvělou historii psaly tělovýchovná hnutí a spolky jako Sokol či Orel. Po první světové válce nastal rozkvět kultury těla a sportování.

HN: Panovala v mladém Československu pro sport příznivá společenská atmosféra? Neměli lidé, podobně jako někdy dnes, sklon myslet si, že sportovci jsou, řekněme, méně inteligentní?

Určitě ne. Sport byl módní záležitostí a zásluhou Františka Smotlachy, zakladatele vysokoškolského sportu, záležitostí akademickou. Bylo dobrým tónem, že když někdo studoval na univerzitě, věnoval se sportu, byť si musel finančně přispívat. Velkou popularitu měl sport mezi středoškolskou mládeží. Masové popularitě se těšil fotbal, ale i třeba box nebo zápas. Samozřejmě, že chování sportovních primadon, zprostředkované tiskem a částečně rozhlasem, bylo vždycky dobrým soustem. Na venkově byla polovina lidí zaměstnána v zemědělství a životní rytmus tam byl trochu jiný. Takže mohlo přetrvávat takové to "já se dřu od rozbřesku do setmění a někdo je placen za to, že čutá do mičudy", což přetrvává dodnes. Ale slušnou pozici měly tělocvičné organizace, Sokol, na Moravě Orel. Selské jízdy byly taky trochu tělovýchovné organizace.

HN: A na Slovensku?

Angažovali se spíš jednotlivci. Při menší rozvinutosti tam bylo sportovní hnutí v plenkách, byť samozřejmě třeba v Bratislavě existovaly sportovní kluby. Podíl Slováků v reprezentacích byl minimální. Těžko říct jakou hrálo roli, že je Češi mezi sebe příliš nechtěli pouštět, ale myslím, že zanedbatelnou.