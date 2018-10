Premiér Andrej Babiš (ANO) začal snít o tom, že do Prahy "dostane" francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ihned poté, co se loni v prosinci stal předsedou české vlády. Nakonec toto úsilí trvalo skoro rok: v pátek se stane skutečností a Macron do Prahy přijede na oslavy 100 let od vzniku Československa.

Babiš bezprostředně po svém prosincovém jmenování do funkce odjel do Bruselu na summit lídrů členských zemí Evropské unie. Na těchto schůzkách sedí na základě předem daného zasedacího pořádku český premiér a francouzský prezident vedle sebe. I to možná usnadnilo vzájemnou komunikaci mezi oběma politiky a Babiš ještě v Bruselu oznámil, že Macrona pozval na návštěvu Česka.

Podle zdrojů HN sice Macron skutečně slíbil, že na návštěvu přijede, ale k žádnému konkrétnímu datu se nezavázal.