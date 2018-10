Heslo "Evropa jsme my" by si podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona měli vzít za své i Češi a další občané zemí visegrádské čtyřky. Členské státy by měly z EU přestat dělat obětního beránka, na kterého svalují vinu, když se jim to hodí. Podle Macrona unie potřebuje další integraci a nebude se ohlížet na země, které by ji chtěly jen blokovat. Macron před svou páteční cestou do Prahy na oslavy 100 let vzniku Československa poskytl společný rozhovor HN a dalším třem médiím ze zemí visegrádské čtyřky: polskému deníku Rzeczpospolita, slovenskému SME a maďarskému týdeníku HVG.

HN: V loňském roce jste prohlásil, že státy visegrádské čtyřky se v EU chovají jako v supermarketu. Využívají výhod členství, ale nechtějí se podílet na nákladech. Stále si to myslíte?

Řekl jsem: "Evropa není supermarket. Evropa je společný osud." Upřesnil jsem také, že se nejedná o debatu Východ−Západ, a myslím si to stále. Tento požadavek platí pro všechny. Na prvním místě je dodržování našich základních hodnot. V Evropské unii existuje společný fundament: v ekonomice je to jednotný trh; v politice humanistické hodnoty; v civilizačním smyslu společný model, který spojuje individuální svobodu, solidaritu a kulturní rozmanitost. Tento základ nesmí být oslabován ani dělen, je to jeden blok. Pokud jde o to ostatní, můžeme a musíme se lišit v naší evropské činnosti, ale hodnoty musí zůstat společné. S ohledem na jejich dodržování musíme společně klást důraz na soudržnost a solidaritu. Nemůžeme využívat evropský rozpočet, aniž bychom připustili solidaritu například v oblasti migrace. Nemůžeme se snažit snižovat svůj příspěvek do evropského rozpočtu, aniž bychom chápali, co s sebou nese jednotný trh. Pokud chceme Evropu zabít, pak pokračujme takto dál. Evropa není jednosměrná. Je to oboustranný závazek, který umožňuje všem zvyšovat svou suverenitu, a ne ji snižovat.

HN: Opakovaně jste zdůraznil, že cestu k bližší integraci, ať už v eurozóně, či Evropské unii, nesmí blokovat několik zemí, které jsou neustále v opozici. Co si myslíte o postoji Česka, které odmítá vznik společného rozpočtu pro eurozónu nebo si například přeje snížit plánovaný víceletý rozpočet EU? Česko taky nedávno změnilo svůj postoj ke společné evropské obranné politice. Tvrdí, že není správné ji financovat z evropského rozpočtu.

Domnívám se, že Evropa, kde se na každého čeká, abychom společně dosáhli pokroku, znamená přešlapování na místě. A že Evropa, která nepostupuje vpřed, je odsouzena k zániku. Hluboce respektuji specifika a rozhodnutí každého. Ostatně Francie nemůže poučovat, neboť sama v minulosti dvakrát Evropu zablokovala, a to když pohřbila Evropské obranné společenství a pak v roce 2005, když řekla ne evropské ústavě. Nabízím dvě jednoduché zásady pro odblokování Evropy. Jednak že žádný stát nesmí být vyloučen z žádného projektu − nikdo nemá monopol na evropské ambice. Slovensko je v eurozóně, Česko v schengenském prostoru a je také součástí stálé spolupráce v oblasti obrany. Každý musí mít možnost účastnit se od začátku nebo až později spolupráce v těchto různých oblastech. Logicky pak žádný stát nesmí mít možnost blokovat ty, kteří chtějí postupovat rychleji. Věřím v ambiciózní a otevřenou Evropu. Jsem přesvědčen, že Česko má chuť být v tomto srdci Evropy, která jde vpřed a chrání občany.