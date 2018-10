Ocelářská transakce, v níž světová jednička ArcelorMittal kupuje za 1,8 miliardy eur největší evropskou huť Ilva v Itálii a zároveň prodává šest jiných závodů, včetně hutí v Ostravě, se jako politické téma přenesla ze severní Moravy do poslanecké sněmovny v Praze. Poslanci ve čtvrtek jednomyslně přijali usnesení, které vládu vyzývá, aby po novém vlastníkovi žádala předložení konkrétního plánu investic a snažila se, aby došlo k prodeji hutí zájemci, který zajistí jejich "udržitelný rozvoj".

Skupina Inda Lakšmího Mittala vybrala 12. října jako budoucího majitele hutí v Ostravě, rumunském Galati, v Makedonii a Itálii společnost Liberty House indického podnikatele Sandžíva Gupty. "Bojím se, že ArcelorMittal hledá cestu, jak uspokojit Evropskou komisi a zároveň zajistit, aby mu nevyrostla konkurence," řekl v debatě poslanec Leo Luzar (KSČM).

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje a poslance Ivo Vondráka (ANO) je problematické, že společnost Liberty House bude ještě další tři roky závislá na obchodní síti ArcelorMittalu, nebude samostatně prodávat, a bude tak jen jeho pobočkou, byť pod jiným majitelem.

Odboráři zastupující téměř sedm tisíc zaměstnanců v ostravských hutích v dopise odeslaném tento týden Evropské komisi uvádějí, že Liberty House hodlá hutě udržovat pouze jako dodavatele produktů s nízkou marží. Komise musí výběr ArcelorMittalu potvrdit, aby se svou velikostí nedostal do monopolního postavení. Liberty House předpokládá, že výroba v hutích s kapacitou 3,6 milionu tun bude 2,4 miliony.

"Pro nás je důležitý vlastník, který zajistí investice do budoucnosti hutí, aby podnik přežil a dál se rozvíjel," řekl Petr Slanina, předseda odborové organizace ArcelorMittalu Ostrava. Odboráři dokládají své obavy tím, že součástí akvizice není životně důležitá podniková energetika, která byla ještě před prodejem převedena na skupinu ArcelorMittal. Zároveň Guptův koncern souhlasil s tím, že skupině Lakšmího Mittala přenechá i emisní povolenky v hodnotě téměř čtvrt milionu eur. Bez nich by se výroba v hutích dále prodražovala a byla méně konkurenceschopná.

Infografika Infografika PROVOZNÍ ZISK/ZTRÁTA ARCELORMITTAL OSTRAVA

Výkonný ředitel Jon Bolton, který řídí ocelářský byznys Liberty House a minulý pátek s odboráři jednal, argumenty odborářů odmítá a tvrdí, že Liberty House ostravským hutím budoucnost zajistí. Skupina má prý s ArcelorMittalem dohodu o odběru energií za konkurenční ceny i dostatečné množství emisních povolenek.

ArcelorMittal v poslední době v Ostravě moc neinvestoval. Od roku 2012 šlo podle výročních zpráv o 4,4 miliardy korun, odpisy ale byly o více než miliardu vyšší. Ostrava potřebuje hlavně miliardovou investici do nové ocelárny. Podobně ArcelorMittal neinvestoval ani v rumunském Galati, kde je zase pro rozvoj nutné postavit novou koksovnu.

Podle Pavla Juříčka, který je poslancem za ANO a zároveň odebírá od ArcelorMittalu materiál pro svoji firmu Brano Group, mají všechny čtyři hutě, jež Liberty House kupuje, přebytek kapacit a poptávka po jejich typu výrobků klesá. "Je jasné, že v budoucnu se některá z těchto hutí zavře," řekl Juříček. Podle něj by se kromě tlaku na Evropskou komisi měly v Česku vytvořit i podmínky pro to, aby společnost Liberty House měla zájem v Ostravě postavit svoji centrálu.Evropská komise má pět týdnů na to, aby výběr ArcelorMittalu potvrdila. Jasno by tedy mělo být v polovině listopadu.