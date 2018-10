Plány na vybudování okruhu pro testování vozů bez řidiče zatím v Česku představovaly jen soukromé společnosti. Nyní se do hry zapojuje také stát. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) hodlá do konce roku vyzvat firmy, které by měly o stavbu státního testovacího okruhu neboli polygonu zájem, k podání nabídek.

"Směřujeme k tomu, momentálně dokončujeme zadávací dokumentaci na státní polygon," říká mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Kromě samořídících vozů by se na okruhu testoval například i přenos dat či určování polohy, které jsou pro pohyb aut bez řidiče nezbytné.

Současná světová nabídka testovacích okruhů poptávce firem nestačí. "Zájem o jejich využití je velmi vysoký, využívají je jak výrobci automobilů, tak dodavatelé jednotlivých technologií. Běžná čekací doba se pohybuje v řádu měsíců," tvrdí mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek. Mladoboleslavská automobilka proto využívá také vlastní testovací dráhy, které patří koncernu Volkswagen. I zde však musí zkoušky plánovat dlouho dopředu. Firma by proto uvítala, kdyby v tuzemsku vyrostly další polygony.