Dodnes, když se svých studentů ptám na vysvětlení některého jevu, argumentují často dědictvím komunismu. Slýchám to často v debatách, v hospodách, v médiích. Stále se nám hrozně hodí termín "postkomunistická země" nebo blok. Což je zvláštní, protože letošních sto let naší státnosti můžeme oslavit jako země, která má za sebou komunismus již bezmála třicet let. Třicet let, to je celá generace. Třicet let netrvala ani první republika. První republika trvala přesně dvacet let, 1918−1938, a podívejte se, co vše se za tu dobu stihlo.

Naše nová svoboda trvá o polovinu déle, než panoval mír první republiky, a teprve loni jsme s velkou pompou otevřeli zrekonstruovanou Werichovu vilu. A díkybohu za to, ale trvalo nám třicet let, než se nám podařilo zrekonstruovat tuto krásnou budovu na krásném místě, kolem které prošel snad každý návštěvník Prahy.