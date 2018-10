Poslanci na právě probíhající schůzi sněmovny mají rozhodnout, jakým způsobem se pro lidi změní pravidla pro vstup do oddlužení. Původní návrh novely insolvenčního zákona od bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který měl zpřístupnit osobní bankrot prakticky všem dlužníkům, ve sněmovně narazil. Verze poslanců, která má větší šanci projít, je k lidem s dluhy podstatně přísnější. V některých případech může být dokonce ještě tvrdší než aktuálně platná pravidla.

V exekuci je dnes téměř každý desátý Čech. Zhruba půl milionu lidí má tři a více exekucí. Současný systém umožňuje zbavit se dluhů pouze těm, kteří prokážou, že jsou schopni během pěti let splatit alespoň 30 procent svých dluhů. Pokud to skutečně splní, stát jim zbytek závazků po pěti letech odpustí.

Celkový počet lidí v Česku, které zasáhla exekuce, odborníci odhadují na neuvěřitelné dva miliony. Kromě dlužníků systém ničí i jejich rodiny. Na stávající praxi si stěžují i exekutoři: dosud neexistuje nástroj, jak zastavit bezvýsledné exekuce. Pro věřitele jsou zase exekuce často odkladištěm dluhů, za jejich vymáhání nic neplatí. Dlužníkům se zase vypočítávají sociální dávky z čisté mzdy, bez exekuce, takže na ně nedosáhnou. A tak se snaží získat další půjčku, kterou nemají šanci splatit.

Lidé s nižšími příjmy, kteří na tuto hranici nedosáhnou, takové štěstí nemají. Stát jim ponechá pouze částku nutnou k živobytí. Tito dlužníci platí své závazky do konce života bez vyhlídky na jejich prominutí. Pelikán přišel s novelou, která by pro lidi s nízkými příjmy zavedla takzvanou nulovou va­riantu oddlužení. Dlužníci by před vyhlášením osobního bankrotu nemuseli prokazovat, zda jsou schopni splatit určitou část svých závazků. Pokud by insolvenční správce uznal, že se dlužník sedm let snažil splatit maximum, zbavil by ho dluhů i kdyby ve finále věřitelům nezaplatil ani korunu.