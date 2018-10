Když Ondřej Brom před třemi lety v rozhovoru pro HN prohlásil, že na podzim vydá knihu o svém zrestaurovaném Broukovi, měl upřesnit, o který podzim půjde. Podařilo se mu to až na třetí pokus. Téměř pět centimetrů silná velkoformátová publikace vyjde letos v listopadu. Majitel nejstaršího dochovaného sériového Volkswagenu Brouk se rozhodl dostat do knihy, která nemá na automobilové knižní scéně obdoby, maximum informací. Nejen proto, že na příběhu vozu by se daly vyprávět novodobé dějiny.

Kniha může posloužit také těm, kteří se chtějí pustit do renovace Brouků z válečného období anebo pomoct při hledání dalších vzácných kusů. "Byl bych rád, kdyby se díky knize našel jakýkoliv další válečný KdF, klidně i starší, než mám já. Jde o vzácné kusy a je škoda, když to okolí od poválečných verzí nepozná," řekl HN Ondřej Brom, povoláním polygraf.

Od Porscheho k Bromovi

Konstrukci vůbec prvního Volkswagenu, modelu Typ 1, měl na starosti Ferdinand Porsche − oficiálně ho představil Adolfu Hitlerovi v roce 1935. Toho zcela nadchla jednoduchost a funkčnost vozu, a tak se následně zasadil o rozjetí sériové výroby. Vytvořil plán na motorizování Německa pomocí lidového auta (z této doby pochází název automobilky Volkswagen neboli "lidový vůz"). Dostalo název KdF-Wagen, což je zkratka nacistické organizace Kraft durch Freude − Radostí k síle.