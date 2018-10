S nadsázkou řečeno vrátila do Česka design. Společně s Jiřím Mackem založila přehlídku Designblok. Ve čtvrtek odstartoval 20. ročník. Půvabná a energická blondýnka Jana Zielinski je smutná z politiky, ale má radost z krásných věcí. To druhé je pro ni mnohem důležitější.

HN: Designblok se letos koná v době, kdy slavíme 100. výročí založení Československa. Jak se za tu dobu změnil náš vztah k designu?

Zlatou érou bylo určitě období první republiky. To se design stal součástí života středních vrstev. V tom se Československo velmi lišilo od zbytku Evropy, s výjimkou několika zemí, jako byla třeba Francie. My jsme brali design jako výkladní skříň nového státu. A stát to do značné míry podporoval. Podívejte se, jaké se stavěly budovy pro úřady a instituce. Jak se přebudoval Pražský hrad. My jsme skutečně vytvářeli národní sloh a byli na to pyšní. Nepochybně pomohlo i to, že tu byla rakouskouherská tradice kvalitní výroby. Takže bylo na co navázat a na čem stavět.

HN: S nástupem komunismu to skončilo?

Tak samozřejmě se znárodněním přišla určitá devastace, hlavně morální, a nutně se to odrazilo i ve vztahu k hezkým věcem. Ale ještě v padesátých letech například platilo, že designér měl i ve znárodněných podnicích velké slovo. Na Expu 58 v Bruselu to vyvrcholilo, ale pak začal design bohužel ustupovat do pozadí. Největší útlum byl v normalizačních letech. To se design stal skoro sprostým slovem.

HN: Pak přišla devadesátá léta a ta se asi historicky symbolem dobrého vkusu také nestanou.