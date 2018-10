◼ Klasická hudba

Fascinace Wagnerem

Forum Karlín, Praha, pátek 26. října

Přední wagnerovský tenorista Andreas Schager si Prahu vybral pro světovou premiéru projektu, kterým chce oslovit všechny, kteří by na Wagnerovy opery sami nikdy nepřišli. Z Wagnerova cyklu oper Prsten Nibelungův, jehož kompletní provedení zabere čtrnáct a půl hodiny, kritiky uznávaný pěvec vydestiloval sedmdesátiminutovou studii postavy Siegfrieda. Vše doprovodí filmová projekce.

◼ Výstava

Tipy na víkend

Josef Šíma

Moravská galerie, Brno, do 24. února 2019

Od včerejška lze v Místodržitelském paláci spatřit přehlídku maleb Josefa Šímy, který od počátku 20. let minulého století žil ve Francii. Výstava mapuje jeho ranou tvorbu do poloviny 30. let a poprvé v Česku přibližuje autorovo působení v pařížské skupině Le Grand Jeu.

◼ Album

Marta Jandová

Vydal Supraphon 2018

Ve svých 44 letech se zpěvačka Marta Jandová, známá z německé kapely Die Happy, vydala na sólovou dráhu. Supraphon jí právě vydal album nazvané Barvy. Singl Školíš mě od Marka Ztraceného byl zveřejněn už vloni, na YouTube ho vidělo přes 1,5 milionu lidí. "Sice už mám za sebou pětadvacet let kariéry, ale nikdy jsem nestála sama za sebe, vždy s kapelou," říká Jandová.

◼ Divadlo

Gorki

Divadlo pod Palmovkou, Praha,

sobota 27. října

Bosensko-chorvatský režisér Oliver Frljić na jaře vzbudil rozruch inscenací Naše násilí a vaše násilí, kterou v Brně vstupem na jeviště přerušili aktivisté. Divadlo pod Palmovkou nyní na program festivalu Palm-Off Fest zařadilo politicky laděné představení, které Frljić připravil s berlínským Divadlem Maxima Gorkého.

◼ Výstava

První republika

Veletržní palác, Praha

Slavnou francouzskou sbírku s díly Clauda Moneta, Augusta Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha či Pabla Picassa od tohoto týdne vystavuje Národní galerie v pražském Veletržním paláci. Nová stálá expozice nazvaná 1918−1938: První republika shromažďuje díla, která stát pod záštitou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka koupil roku 1923. Dnes by měla hodnotu v přepočtu 45 miliard korun.

◼ Divadlo

Konzervativec

Divadlo Komedie, Praha, sobota 27. a neděle 28. října

Městská divadla pražská pod novým vedením dávají příležitost autorům, s nimiž dříve nespolupracovala. Spisovatel David Zábranský tak pro Divadlo Komedie napsal hru nazvanou Konzervativec. Hlavní roli ztvárnil Stanislav Majer, režíruje Kamila Polívková. S oběma již Zábranský spolupracoval na oceňované inscenaci Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny ve Studiu Hrdinů, za kterou herec Majer získal Cenu divadelní kritiky.

◼ Výstava

František Kyncl

Museum Kampa, Praha, do 13. ledna

Nová výstava v přízemí a prvním patře pražského Musea Kampa připomíná již nežijícího malíře, sochaře a grafika Františka Kyncla. Ten kdysi odešel do Německa, kde se stal významným představitelem takzvaných konstruktivistických tendencí ve výtvarném umění. Od 70. let vytvářel ze špejlí, bambusových tyčinek či malých dřívek drobné trojrozměrné objekty i masivní dvoumetrové konstrukce. Připomínaly mříže, sítě či pavučiny.