Málokterá filmová přehlídka mezinárodní prestiže je od počátku tak úzce spojena s jediným člověkem. Marek Hovorka se však jako ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, jehož 22. ročník začal včera večer, takřka narodil. Když se mu roku 1997 coby jednomu z pětice organizátorů pokoušel dovolat některý host prvního ročníku, telefon zvedla sekretářka ředitele jihlavského gymnázia. A překvapenému volajícímu sdělila, že pro Hovorku bude muset zajít do hodiny, neboť je stále ještě studentem. Přitom už tehdy se na akci s rozpočtem 150 tisíc korun, konané v místním kině Dukla, sešla špička české dokumentaristiky a filmařiny: Jan Svěrák, Olga Sommerová, Jan Špáta, Helena Třeštíková, Fero Fenič, Pavel Koutecký a další. "Co k tomu po dvaceti dvou letech říct nového? Snad jen, že se ukázalo, že má smysl dělat věci, které jiní nedělají," vzpomíná Hovorka na ty nadšenecké počátky. "A tím se od té doby snažíme řídit. Nechceme jen někoho kopírovat, ale vždy vědět, co a pro koho děláme."

Festival dnes známý pod zkratkou Ji.hlava rostl a proměňoval se "rok za rokem, krok za krokem". Po dvou letech už získal přídomek mezinárodní, přijížděli první významní zahraniční hosté. Že ten příběh má takřka parametry pohádky, si při referování o třetím ročníku všiml i básník a kritik Andrej Stankovič. Svůj tehdejší článek pro Lidové noviny příznačně uvedl slovy "Bylo nebylo".

Marek Hovorka růst jihlavské akce vnímá jako cosi nenápadného a pozvolného. "Jako když se vrství horniny," říká a vybavuje si některé památné body onoho dvaadvacetiletého "vrstvení". Třeba když před 18 lety jako host přijel slavný britský filmař Richard Leacock, který od 60. let inovoval kinematografii a využíval nových typů kamer i estetických postupů. V čemž pokračoval po zbytek kariéry, a na 4. ročník festivalu tak dorazil jako prorok digitalizace. "Všechna jeho proroctví se vyplnila," dodává Hovorka.

"Bylo milé, když k desátému výročí přijel do Jihlavy režisér Manoel de Oliveira, chodící paměť kinematografie, který ještě sledoval Ejzenštejnovy filmy v kině v době, kdy je Sergej Ejzenštejn natáčel," vybavuje si Hovorka další nezapomenutelný moment. "A odpověď na každou druhou otázku začínal u řeckých mýtů."