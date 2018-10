Největší žijící pianista? Mnozí za něj považují Grigorije Sokolova. Osmašedesátiletá skromná hvězda mezinárodní scény nedává rozhovory a zásadně nenatáčí ve studiu. Postava s legrační chůzí, ve fraku, který působí jako vypůjčený od většího kamaráda, s kratičkou úklonou usedá za klaviaturu, jako by ho čekal skok do ledové vody. Skoro dělá dojem karikatury klasického pianisty, hrbícího se nad nástrojem. Ale jen do chvíle, než se dotkne kláves a posluchače unese do jiného světa.