Někteří rodiče musí své děti povzbuzovat, přemlouvat či nutit, aby chodily na hudební lekce. Korejského klavíristu Yekwona Sunwooa nikdo přesvědčovat nemusel. Když své starší sestry slyšel cvičit na klavír, zašel za maminkou, zatahal ji za rukáv a poprosil, aby ho to také naučila. "Na zvuku klavíru mě něco fascinovalo. A jsem šťastný, že jsem si ho vybral sám, protože o to vášnivěji jsem se pak mohl ponořit do studií," vypráví.

Tu vášeň už Yekwon Sunwoo zužitkoval mnohokrát, naposledy vloni, kdy jako první Korejec vyhrál prestižní Van Cliburnovu mezinárodní klavírní soutěž. Nadějného interpreta Pražané prvně uslyší na letošním ročníku Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, kde jej doprovodí korejský KBS Symphony Orchestra. Sunwoo zahraje Rachmaninovův Klavírní koncert č. 3, právě ten, s nímž bodoval ve Van Cliburnově soutěži.

Letos osmadvacetiletý interpret už se něco nasoutěžil. Aby se v jihokorejském Soulu dostal na vysokou školu, musel v konkurenci dalších zájemců předvést, co umí. Přijali ho, na začátku školního roku ale chyběl. Tou dobou už mířil do USA, protože před korejskou školou upřednostnil filadelfský Curtisův institut − samozřejmě i tam musel složit přijímací zkoušku. S přípravou hochovi pomáhal respektovaný klavírista a dirigent Seymour Lipkin, jeden z profesorů Curtisova institutu a mimochodem sám vítěz Klavírní soutěže Rachmaninovova fondu z roku 1948.