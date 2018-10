Bývalý americký prezident Barack Obama nebo neúspěšná kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová se měli stát terčem pumového útoku. Do jejich rezidencí přišly včera podezřelé balíčky s výbušninou. Stejný dorazil i do redakce americké televize CNN, která sídlí v New Yorku. Nálože se podařilo odhalit při běžné kontrole.