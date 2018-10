Zatím o nich bylo slyšet především v souvislosti s letošní zimní olympiádou v Jižní Koreji, kde například pomáhaly od sportovišť odhánět divočáky. Za pár let by už mobilní sítě páté generace (5G), jež jsou právě testovány, měly najít méně kuriózní způsoby využití a osvědčit se například v běžném provozu průmyslových podniků. Oproti současnosti budou data přenášet opravdu rychle.

Jihokorejci nastupující technologii 5G sítí využili především při videopřenosech olympijských klání vysílaných divákům, kteří přímo do dějiště her Pchjong­čchangu přijeli. Zatímco dnes nejrozšířenější mobilní LTE síť dokáže data stahovat rychlostí zhruba 20 megabitů za sekundu, organizátoři olympiády se mohli spolehnout na datové přenosy, které za stejný čas přenesly 20 gigabitů, tedy tisícinásobek. Diváci tak mohli sledovat 360stupňový videopřenos z krasobruslení v reálném čase a ze všech úhlů, což by síť LTE neumožnila, protože by se pod náporem přenesených dat přetížila. V případě zmiňovaného odhánění kanců od závodišť pak 5G přenášela informace o pohybu těchto mrštných zvířat a umožnilo spustit automatické systémy na jejich zaplašení rychleji, než by to svedla technologie LTE.

Díky takovýmto vlastnostem se očekává, že se 5G uplatní i v průmyslu. Jaké inovace do něj přinese?