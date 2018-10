Opět se řeší, zda je správné jít oslavit státní svátek 28. října na Hrad společně s Milošem Zemanem. Už jen to, že takové dilema vůbec existuje, ukazuje, v jakém bahně se jako společnost nacházíme. Slavit státní svátek společně s hlavou státu je přece za normálních okolností čest a nikoho nenapadne ani na vteřinu návštěvu zvažovat. Za prezidentství Václava Havla a Václava Klause otázka "jít, či nejít" vůbec neexistovala. Oba, přes všechny výhrady, vystupovali jako prezidenti všech občanů České republiky, takže kdo dostal pozvánku na oslavu státního svátku, vážil si toho a šel. Jenže nyní je Hrad obsazen Zemanem, který nejenže českou společnost aktivně a promyšleně rozděluje, ale dokonce ani není vždy úplně zřejmé, kterému státu vlastně patří jeho lojalita. Takže otázka "jít, či nejít" je tu a je nutné na ni odpovědět. Zvlášť letos, když si připomínáme 100 let od vzniku Československa.

Obvyklý argument, proč jít na hradní recepci, zní: "Je to oslava státního svátku, sto let neslaví Zeman, ale republika." Jenže aby tenhle argument platil, musel by tak událost pojímat sám prezident. Musel by například říci: "Odložme na tento den spory, pozvánky se nebudou rozdělovat podle sympatií. Na Hrad zvu všechny, kdo zastávají významné pozice v české politice a společnosti. Je to přece náš stát, ne můj!" Bylo by to krásné, bylo by to velkorysé, bylo by to symbolické. 100 let jako symbol šance na nový začátek. Otázka "jít, či nejít" by přestala být aktuální.

Jenže Zeman udělal pravý opak. Z hradních oslav opět vyloučil všechny, kdo se mu osobně nelíbí: vybrané rektory, primátory, poslance, hejtmany, vysoké příslušníky justice. K tradičním důvodům, proč dotyční nesmí na Hrad, tedy například, že v minulosti řekli něco, co se Zemanovi nelíbilo, nebo že podporovali v prezidentské volbě jeho protikandidáta, navíc přibyly důvody nové a ještě obskurnější. Na Hrad například nesmí hejtmani, kteří se "provinili" tím, že odmítli zaplatit Zemanův výlet do regionu (Jiří Čunek, Martin Půta). Pozvánku nedostal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jehož "prohřešek" spočívá v tom, že se s prezidentem odmítl sejít v době, kdy se vyšetřovalo hospodaření Lesní správy Lány. A tak dále. Jak Zeman stárne, jeho pomstychtivost se zvyšuje a její motivy jsou stále malichernější.