Agent s povolením zabíjet. Ironickou formulku známou z příběhů Jamese Bonda britské zpravodajské služby opakovaně popíraly. Právo připravit někoho o život ve jménu Jejího Veličenstva prý ve Spojeném království ani za jeho hranicemi nikdo nemá. Jde o výmysl filmařů.

Co se týká Velké Británie, možná. Zdá se ale, že ve světě přibývají útoky, které představitelé různých vlád či režimů spáchali na současných nebo bývalých spoluobčanech. Je to ale především v důsledku informovanosti, kterou poskytují všudypřítomné kamery, sociální sítě a rovněž i skutečnost, že toku informací nikdo nebrání. Do roku 1989 bychom se o většině zde uvedených případů těžko něco dozvěděli, a pokud ano, tak ve značně upravených verzích.

Otrava bývalého agenta ruské vojenské rozvědky GRU Sergeje Skripala a jeho dcery ve Velké Británii, smrt bratra severokorejského vůdce Kim Čong-nama na letišti v Malajsii, pravděpodobně brutální umučení saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu v Istanbulu.