Není to ani tři čtvrtě roku, co Česká národní banka začala po několikaleté, intervencemi způsobené pauze zveřejňovat prognózu vývoje koruny. A už během této doby provedla pod tlakem reality tak výrazné korekce, že by se daly klidně označit jako otočky.

V únoru experti ČNB v dokumentu, kterým se sedmička centrálních bankéřů při nastavování měnových podmínek do velké míry řídí, tvrdili, že letos bude průměrný kurz koruny k euru 24,90. Ovšem jako naschvál se právě tehdy vývoj otočil. Koruna začala oslabovat a k predikované průměrné úrovni se kurz nedostal ani na dohled. V květnu měnová sekce centrální banky trvala na svém a znovu zakomponovala do prognózy rychlé posílení. V právě probíhajícím čtvrtletí mělo euro stát 24,60, ovšem reálně je více než o korunu dražší.

V pořadí už třetí kurzová věštba ze srpna musela vzít pro nejbližší budoucnost v úvahu předchozí vývoj, ale stále vidí zářné kurzové zítřky. Už na jaře bychom se tak měli opět dočkat eura za 24,60. Když se pak podíváme na krajní hodnoty, je dle ČNB stejně pravděpodobné, že kurz ustřelí k 23 korunám, jako k 26,20.

Těžko počítat s tím, že by koruna najednou začala další prognózu, jež vyjde za týden, "poslouchat".